33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler, KPSS puanı kaç olmalı? 2025 POMEM polis alımı için geri sayım

Kaç bin polis alınacak?

2024 döneminde toplam 12 bin polis alımı yapılmıştı. Bu yılki kontenjan henüz açıklanmamış olsa da, adaylar benzer bir sayı ya da üzerinde bir alım yapılmasını bekliyor. Özellikle mezun sayısının artması ve güvenlik kadrolarındaki güncellemeler nedeniyle bu yıl daha geniş bir kontenjan ihtimali de konuşuluyor.