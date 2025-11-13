Yeni Şafak
33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler, KPSS puanı kaç olmalı? 2025 POMEM polis alımı için geri sayım

22:3913/11/2025, Perşembe
Polis olmak isteyen adayların merakla beklediği 33. Dönem POMEM başvuru tarihleri için kritik detaylar netleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ilan edilen süreç bu yıl da benzer takvimde açılacak. Peki 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler, KPSS puanı kaç olmalı? İşte 2025 POMEM başvuru takvimi ve şartlar…

33. Dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı polis adaylarının gündeminde. Geçtiğimiz yıl kasım sonunda açılan polis alımı sürecinin bu yıl da benzer tarihlerde duyurulması bekleniyor. KPSS şartı, yaş kriteri, boy-kilo ölçütleri ve tahmini kontenjan sayılarıyla ilgili tüm detaylar merak ediliyor.

33. Dönem POMEM başvuruları için beklenen tarih

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri 33. dönem polis alımı için hazırlıklarını sürdürüyor.


Polis Akademisi, geçtiğimiz yıl 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında başvuruları kabul etmişti. Bu yıl da sürecin aynı döneme denk geleceği değerlendiriliyor.


Kulis bilgilere ve önceki dönem takvimlerine göre:

33. Dönem POMEM başvurularının 24 Kasım 2025 haftasında başlaması bekleniyor.


Resmi duyuru ise Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandığı anda kesinleşecek.

Kaç bin polis alınacak?

2024 döneminde toplam 12 bin polis alımı yapılmıştı. Bu yılki kontenjan henüz açıklanmamış olsa da, adaylar benzer bir sayı ya da üzerinde bir alım yapılmasını bekliyor. Özellikle mezun sayısının artması ve güvenlik kadrolarındaki güncellemeler nedeniyle bu yıl daha geniş bir kontenjan ihtimali de konuşuluyor.


POMEM başvuru şartları nelerdir? (2025)

➤ Eğitim Şartı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Lisans mezunu olmak veya YÖK denkliği kabul edilen yurtdışı üniversitelerden mezun olmak

➤ KPSS Şartı

2022 veya 2023 KPSS lisans P3 puan türünden en az 60 puan

Şehit ve vazife malulü eş/çocukları için: en az 48 puan

➤ Yaş Şartı

01 Ocak 1995 ve sonrası doğumlu olmak

Sınavın yapıldığı yıl itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak

➤ Fiziki Şartlar

Kadınlarda en az 162 cm, erkeklerde en az 167 cm

Beden kitle endeksi 18 – 27 aralığında olmalı

➤ Sağlık ve Güvenlik Şartları

Silah taşımaya engeli bulunmamak

Sağlık Şartları Yönetmeliğine uygun olmak

Kasten işlenen bir suçtan 1 yıl ve üzeri hapis cezası almamış olmak

Devlet güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, cinsel suçlar vb. hiçbir suça karışmamış olmak

Genelev, randevuevi vb. yerlerde çalışmış olmamak

Siyasi parti üyeliği bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması



Gözler resmî duyuruda


Polis olma hayali kuran binlerce aday için 2025 yılı kritik bir döneme giriyor. Tüm işaretler başvuruların Kasım ayının son haftasında başlayacağına işaret ediyor. Resmî açıklama geldiğinde başvuru kılavuzu, kontenjan sayıları ve sınav takvimi netleşmiş olacak.


