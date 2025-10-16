33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? Polis alımı başvuru şartları, yaş sınırı ve KPSS puan detayları açıklandı mı? İşte beklenen tarihler ve şartlar

2025 yılı polis alımı için heyecan dorukta! Binlerce adayın gözü, Polis Akademisi Başkanlığı’nın 33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuru duyurusuna çevrildi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlayan 32. dönem alımlarının ardından, bu yıl da 33. Dönem POMEM başvurularının 2025 Kasım veya Aralık aylarında başlaması bekleniyor. Henüz resmi kılavuz yayımlanmamış olsa da, alımların e-Devlet üzerinden yapılacağı ve adayların KPSS puanı, yaş, boy-kilo oranı ve güvenlik soruşturması gibi temel kriterlere göre değerlendirileceği belirtiliyor. Adaylar başvuru sürecinin yanı sıra, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik parkuru ve mülakat aşamalarını da başarıyla geçmek zorunda olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 2025 polis alımıyla birlikte binlerce yeni polis memuru istihdam etmeye hazırlanıyor.
Türkiye genelinde binlerce adayın merakla beklediği 33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuruları için takvim yaklaşırken, gözler Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi duyurusuna çevrildi. Henüz başvuru kılavuzu yayımlanmasa da, geçtiğimiz yıllardaki takvim ve tahminlere göre 2025 yılı sonunda yeni dönem alımlarının başlaması bekleniyor.
POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden yapılan açıklamaların ardından başvuru süreci resmen duyurulacak. 2024 yılında yapılan 32. Dönem POMEM alımı için başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izleneceği öngörülüyor.
33. dönem başvurularının Kasım veya Aralık 2025 döneminde başlaması, ardından ise ön sağlık, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarının 2026 başına sarkması bekleniyor.
Kimler POMEM başvurusu yapabilir?
Polislik hayali kuran adaylar için 33. dönem alımında da önceki yıllardaki genel şartların geçerli olması bekleniyor. Buna göre:
T.C. vatandaşı olmak,
Lisans veya önlisans mezunu olmak,
KPSS puan şartını karşılamak (lisans P3 türünden en az 60, önlisans P93 türünden en az 65 puan),
30 yaşından gün almamış olmak,
Kadınlarda 162 cm, erkeklerde 167 cm’den kısa olmamak,
Beden kitle endeksi 18-27 aralığında bulunmak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel bir durum bulunmamak,
Adli sicili temiz olmak,
Polis Akademisi’nden çıkarılmamış olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
Başvuru koşullarının net hali, 33. Dönem POMEM başvuru kılavuzu yayımlandığında kesinleşecek.
POMEM başvurusu nasıl yapılacak?
Başvurular, e-Devlet üzerinden Polis Akademisi Başkanlığı sistemine giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
Adaylar, “ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET” butonuna tıklayarak işlemlerini tamamlayacaklar. Başvuru ekranında istenen belgelerin eksiksiz yüklenmesi ve bilgilerde hata yapılmaması gerekiyor.
Kaç kişi alınacak?
Henüz resmi rakam paylaşılmadı; ancak kulis bilgilerine göre 10 bin civarında polis adayı alınması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 12 bin kişilik kontenjan açılmıştı. Bu yıl da benzer veya biraz daha düşük bir alım sayısı öngörülüyor.
Polis Akademisi’nden duyuru bekleniyor
Polis Akademisi Başkanlığı, kılavuz ve tarihleri yayımladığında, adayların sınav merkezleri, fiziki parkur şartları ve mülakat süreci de netleşecek. aTüm gelişmeler ve resmi duyurular www.pa.edu.tr adresi üzerinden paylaşılacak.