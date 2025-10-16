33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? Polis alımı başvuru şartları, yaş sınırı ve KPSS puan detayları açıklandı mı? İşte beklenen tarihler ve şartlar





POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?





Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden yapılan açıklamaların ardından başvuru süreci resmen duyurulacak. 2024 yılında yapılan 32. Dönem POMEM alımı için başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izleneceği öngörülüyor.





33. dönem başvurularının Kasım veya Aralık 2025 döneminde başlaması, ardından ise ön sağlık, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarının 2026 başına sarkması bekleniyor.