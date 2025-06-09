9 Haziran toplu taşıma bugün ücretsiz mi, bedavı mı? Kurban Bayramında toplu taşıma kaç gün ücretsiz olacak?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Bayram süresince otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ve vapur gibi ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, ücretsiz taşıma hizmeti uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? Belediyelerin bayram kararları neler?
Bayram geliyor, gözler ulaşımda! Kurban Bayramı’nda şehir içi toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu vatandaşların gündeminde. 6-9 Haziran tarihleri arasında otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve vapur kullanacak olanlar için “Toplu taşıma bayramda bedava mı?” sorusu araştırılıyor. İşte detaylar…
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre,
Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.
BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İETT'den yapılan açıklamaya göre kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri bayram boyunca ücretsiz seyahat edebilecek. Marmaray da bayramda ücretsiz hizmet verecek.
Bayramda sefer tarifleri şöyle:
6 Haziran Cuma Pazar Tarifesi
7 Haziran Cumartesi Cumartesi Tarifesi
8 Haziran Pazar Pazar Tarifesi
9 Haziran Pazartesi Cumartesi Tarifesi
ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara
Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran 2025 Cuma günü sabah saat 06.00'dan, son günü 9 Haziran 2025 Pazartesi günü akşam saat 23.59'a kadar cumartesi çalışma programına göre seferler düzenlenecek. Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı'nda 4 adet, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 adet ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında Bayram süresince ring hizmeti verilecek.
İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, 6 Haziran ve 9 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak.
Otobüsler, arife günü (5 Haziran Perşembe) ile bayramın ilk üç gününde kentteki tüm mezarlıklara ek seferler yapacak.