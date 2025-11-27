A101 27 Kasım Perşembe gününe ait aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda A101 aktüel broşürü ile duvar tipi ısıtıcı, el tipi buharlı temizleyici, derin dondurucu, epilasyon seti yer alıyor. A101 indirimleri arasında 70" UHD Smart Tv 38.999 TL, duvar tipi ısıtıcı 1.599 TL, 6 çekmeceli derin dondurucu 10.999 TL, 50 CC Moped 39.990 TL satış fiyatı ile raflardaki yerini alıyor. İşte 27 Kasım 2025 A101 indirimli ürünlerin tam listesi.
27 Kasım 2025 A101 indirim kataloğu
Samsung 70" UHD Smart Tv 38.999 TL
43' 4K Ultra HD VIDAA Tv 10.999 TL
50' UHD Smart Tv 11.999 TL
150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
50 CC Elektrikli Moped 39.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
SE03 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL
Duvar Tipi Isıtıcı 1.599 TL
6 Çekmeceli Derin Dondurucu 10.999 TL
Çamaşır Makinesi 17.299 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 12.499 TL
Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu 299 TL
Kablosuz Mouse 89,50 TL
Yüksek Hızlı Silikon Kablo 79,50 TL
Kablosuz Kulakiçi Kulaklık 579 TL
El Tipi Buharlı Temizleyici 1.599 TL
DST5030/80 5000 Serisi Buharlı Ütü 2.799 TL
Boyun Masaj Aleti 999 TL
Kahve ve Baharat Öğütücü 599 TL
Elektrikli Çay Makinesi 949 TL
6 Başlıklı Epilasyon Seti 899 TL
Dikey Süpürge 1.899 TL
2 Kapaklı Erzak Kiler Dolabı 5.999 TL
Lisanslı Taç ve Toka 69,50 TL
Organizer Sepet 3'lü 99,50 TL
Yapay Fanus Çiçek 99,50 TL
Döner Başlıklı Askı 4'lü 49,50 TL
İlaç Kutusu 17,50 TL
Ayakkabı Rampası 21,50 TL
Düzenleyici Çeşitleri 99,50 TL
Çift Kişilik Pamuk Battaniye 349 TL
Koltuk Örtüsü 159 TL
Tek Kişilik Pamuk Battaniye 299 TL
Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 249 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL
Kadın Camping Soket Çorap 29,50 TL
Erkek Polar Takım 449 TL
Yüz Havlusu 49,50 TL
Metal Kesme Panosu 299 TL
Katlanır Tepsili Sehpa 699 TL
Salata Kurutucu 179 TL
İkiz Balık Tavası 499 TL
12 Parça Bardak Seti 249 TL
Limon Sıkacağı 32,50 TL
Seramik Kayık Tabak 49,50 TL
Süzgeç 3'lü 175 TL
Un Eleği 49,50 TL
6 Parça Saklama Kabı Seti 99,50 TL
Oyuncak Taşıyıcı Tırlar 359 TL
Dikey Elektrik Süpürgesi 129 TL
24 Parça Ahşap Puzzle 59,50 TL
Boyama Kitabı Çeşitleri 32,50 TL
Oyuncak Bebek ve Tencere Seti 379 TL
Oyuncak Yazar Kasa 269 TL
Çırpılmış Yoğurt 500 G 55 TL
Süzme Peynir 500 G 99,50 TL
Toz Deterjan 9 KG 399 TL
Çam Terebentin Yağı 30ML 89,50 TL
Hint Yağı 30ML 89,50 TL
Saç Serumu 135 TL
Sade Maden Suyu 6'lı 49,50 TL
Ihlamur 50G 125 TL
Kuru Cennet Hurması 100 G 55 TL