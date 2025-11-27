Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
A101 27 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

A101 27 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

09:2927/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

A101 27 Kasım Perşembe gününe ait aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda A101 aktüel broşürü ile duvar tipi ısıtıcı, el tipi buharlı temizleyici, derin dondurucu, epilasyon seti yer alıyor. A101 indirimleri arasında 70" UHD Smart Tv 38.999 TL, duvar tipi ısıtıcı 1.599 TL, 6 çekmeceli derin dondurucu 10.999 TL, 50 CC Moped 39.990 TL satış fiyatı ile raflardaki yerini alıyor. İşte 27 Kasım 2025 A101 indirimli ürünlerin tam listesi.

A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. A101 27 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Samsung 70" UHD smart Tv 38.999 TL, çamaşır makinesi 17.299 TL, 150 CC benzinli motosiklet 99.990 TL, kablosuz mouse 89,50 TL, süzme peynir 500 G 99,50 TL, toz deterjan 9 KG 399 TL ile satışa sunulacak. Peki A101 afişi yeni ürünleri neler? İşte 27 Kasım 2025 A101 indirim kataloğu tam liste.

27 Kasım 2025 A101 indirim kataloğu

Samsung 70" UHD Smart Tv 38.999 TL

43' 4K Ultra HD VIDAA Tv 10.999 TL

50' UHD Smart Tv 11.999 TL

150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

50 CC Elektrikli Moped 39.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

SE03 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL

Duvar Tipi Isıtıcı 1.599 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 10.999 TL

Çamaşır Makinesi 17.299 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 12.499 TL

Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu 299 TL

Kablosuz Mouse 89,50 TL

Yüksek Hızlı Silikon Kablo 79,50 TL

Kablosuz Kulakiçi Kulaklık 579 TL

El Tipi Buharlı Temizleyici 1.599 TL

DST5030/80 5000 Serisi Buharlı Ütü 2.799 TL

Boyun Masaj Aleti 999 TL

Kahve ve Baharat Öğütücü 599 TL

Elektrikli Çay Makinesi 949 TL

6 Başlıklı Epilasyon Seti 899 TL

Dikey Süpürge 1.899 TL

2 Kapaklı Erzak Kiler Dolabı 5.999 TL

Lisanslı Taç ve Toka 69,50 TL

Organizer Sepet 3'lü 99,50 TL

Yapay Fanus Çiçek 99,50 TL

Döner Başlıklı Askı 4'lü 49,50 TL

İlaç Kutusu 17,50 TL

Ayakkabı Rampası 21,50 TL

Düzenleyici Çeşitleri 99,50 TL

Çift Kişilik Pamuk Battaniye 349 TL

Koltuk Örtüsü 159 TL

Tek Kişilik Pamuk Battaniye 299 TL

Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 249 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL

Kadın Camping Soket Çorap 29,50 TL

Erkek Polar Takım 449 TL

Yüz Havlusu 49,50 TL

Metal Kesme Panosu 299 TL

Katlanır Tepsili Sehpa 699 TL

Salata Kurutucu 179 TL

İkiz Balık Tavası 499 TL

12 Parça Bardak Seti 249 TL

Limon Sıkacağı 32,50 TL

Seramik Kayık Tabak 49,50 TL

Süzgeç 3'lü 175 TL

Un Eleği 49,50 TL

6 Parça Saklama Kabı Seti 99,50 TL

Oyuncak Taşıyıcı Tırlar 359 TL

Dikey Elektrik Süpürgesi 129 TL

24 Parça Ahşap Puzzle 59,50 TL

Boyama Kitabı Çeşitleri 32,50 TL

Oyuncak Bebek ve Tencere Seti 379 TL

Oyuncak Yazar Kasa 269 TL

Çırpılmış Yoğurt 500 G 55 TL

Süzme Peynir 500 G 99,50 TL

Toz Deterjan 9 KG 399 TL

Çam Terebentin Yağı 30ML 89,50 TL

Hint Yağı 30ML 89,50 TL

Saç Serumu 135 TL

Sade Maden Suyu 6'lı 49,50 TL

Ihlamur 50G 125 TL

Kuru Cennet Hurması 100 G 55 TL

#A101
#A101 aktüel
#A101 Katalog
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’nın birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 27 Kasım ASKİ su kesintisi programı