ABD, Venezuela Lideri Maduro'yu Resmen Terörist İlan Etti: Kellesine 50 Milyon Dolar Ödül Kondu

11:4225/11/2025, Salı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu resmen terörist ilan ederek başına, ABD tarihindeki en büyük ödül olan 50 milyon dolar koydu. CNN Türk Haber Koordinatörü İdris Arıkan, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, bu hamlenin Karayiplere yığınak yapan ABD'nin Venezuela'ya karşı bir askeri harekat hazırlığı sinyali olduğunu öne sürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından ABD, Venezuela'ya mı giriyor? sorusu dünyanın gündemine oturdu.

Arıkan'a göre, ödülün yüksek tutulması içerideki elitlerden ve ordudan destek alınıp rejimin değiştirilmesi isteğini gösteriyor, ancak bunun göstermelik bir gerilim artırma çabası olduğunu da belirtti. ABD'nin bu kararının resmi gerekçesi uyuşturucu ticareti ve kokain ihracatı suçlaması olsa da, Arıkan bu bahanesinin doğru bir zemine oturmadığını, zira ABD'ye giden kokainin çoğunluğunun Kolombiya ve Meksika üzerinden geldiğini vurguladı.

Asıl Neden: Dünyanın En Büyük Petrol Rezervi

Uzmana göre, gerilimin asıl nedeni ABD'nin kendi borçlarını ve enerji kaynaklarına duyduğu ihtiyacı karşılamak. Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olması, olayın ekonomik boyutunu ortaya koyuyor. Arıkan, geçmişte Usama Bin Ladin'e ve Saddam Hüseyin'e konulan ödüllerin ardından askeri saldırıların geldiğini hatırlatarak, bu ödülün de Venezuela'ya yönelik bir saldırının habercisi olabileceğini ifade etti.

Olası Sonuçlar ve Küresel Etkileri

Maduro'nun teslim edilmesi, askeri darbe ya da ABD'nin doğrudan saldırısı gibi senaryoların iç savaş riskini artırdığını belirten Arıkan, Venezuela'da yaşanacak bir krizin Irak ve Suriye örneklerinde olduğu gibi kanlı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.


Ayrıca, Venezuela petrol rezervlerinin dünya piyasasına girmesinin petrol fiyatlarını düşürebileceğini, bunun da Rusya ve Suudi Arabistan gibi petrol üreticisi ülkelerin aleyhine bir durum yaratabileceğini dile getirdi.

"VENEZUELA'YA GİRMEMİZ GEREKİYOR, ŞİRKETLERİMİZ BAYRAM EDECEK"

Yaşanan bu gelişmenin ardından FOX News canlı yayınına katılan Temsilciler Meclisi Üyesi Maria Salazar, "Venezuela'ya girmek üzereyiz." deyip, Amerikan petrol şirketlerinin yakında "bayram günü" yaşayacağını söyledi.





Venezuela, dünyanın bilinen en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi konumunda.


Cumhuriyetçi Parti milletvekili Salazar, "Venezuela'ya girmek üzereyiz. Girmemiz gerekiyor. Venezuela, Amerikan petrol şirketleri için bir şölen olacak. 1 trilyon dolarlık ekonomik aktivite var. Amerikan şirketleri girip alabilir." ifadelerini kullandı.



Venezuela ise, topraklarına yapılacak herhangi bir yasadışı saldırıya direneceklerini açıkladı.

