Olası Sonuçlar ve Küresel Etkileri

Maduro'nun teslim edilmesi, askeri darbe ya da ABD'nin doğrudan saldırısı gibi senaryoların iç savaş riskini artırdığını belirten Arıkan, Venezuela'da yaşanacak bir krizin Irak ve Suriye örneklerinde olduğu gibi kanlı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.





Ayrıca, Venezuela petrol rezervlerinin dünya piyasasına girmesinin petrol fiyatlarını düşürebileceğini, bunun da Rusya ve Suudi Arabistan gibi petrol üreticisi ülkelerin aleyhine bir durum yaratabileceğini dile getirdi.