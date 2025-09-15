ADALET BAKANLIĞI İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili olarak henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından genellikle 2 ila 3 hafta içinde sonuçlar ilan ediliyor. 2025 yılı için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında alındığına göre, sonuçların 15 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçları adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr adreslerinden takip edebilirler