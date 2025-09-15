Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapacak İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvuru süreci 1-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi gözlerini Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Peki, CTE İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen sürece dair detaylar...
İKM sonuçları, Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımı kapsamında binlerce adayın başvurduğu 3 bin 172 infaz koruma memuru (İKM) kadrosu için en çok araştırılan konu haline geldi. Başvurular e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden tamamlandıktan sonra, adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılmayı beklerken, bu süreç Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından titizlikle yönetiliyor.
İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması gerekiyor.
İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.
İNFAZ KORUMA MEMURU PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI
ZABIT KATİPLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?
Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak.
Alımlar kapsamında; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.
ADALET BAKANLIĞI İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili olarak henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından genellikle 2 ila 3 hafta içinde sonuçlar ilan ediliyor. 2025 yılı için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında alındığına göre, sonuçların 15 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçları adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr adreslerinden takip edebilirler