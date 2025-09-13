ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: İKM (İnfaz koruma memuru alımı) sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 500 personel alımı süreci devam ediyor. 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından gözler, sonuç duyurularına çevrildi. Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacak. Alımlar; infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadrolarında yapılacak.
Adalet Bakanlığı’nın 3 bin 500 personel alımına yönelik başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Başvuru şartlarını sağlayanlar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak. Kadrolar arasında infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli gibi birçok pozisyon bulunuyor.
ADALET BAKANLIĞI İKM BAŞVURU SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı bünyesinde 3500 personel alımı gerçekleştirilecek. İnfaz Koruma Memuru başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer unvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenecek. Henüz Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının erişime açıldığına dair bir bilgilendirme yapmadı.
PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI
Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
İlan edilen diğer ünvanlar için, sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının her bir öğrenim düzeyi için üç katı kadar aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınavlar sözlü veya uygulamalı olarak yapılacaktır. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konulardan oluşacak.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır. Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.