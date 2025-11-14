Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavına girmek isteyen adayların beklediği açıklama ÖSYM’den geldi. 2026 yılı AGS ve ÖABT tarihleri ÖSYM takvimiyle belli oldu. AGS ve ÖABT iki oturum şeklinde 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. AGS, saat 10.15’te başlayacak ve adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki AGS ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak?

2 /5 2026 AGS ÖABT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları ve Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (AGS-ÖABT) başvuruları 5-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak. AGS ÖABT geç başvurular da 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

4 /5 AGS VE ÖABT SINAVI KAÇTA BAŞLAYAK, SINAV KAÇTA BİTECEK, KAÇ SORU SORULACAK? AGS, saat 10.15’te başlayacak ve adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.05'te bitecek. ÖABT’de saat 14.45’te başlayacak. Adaylara 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve alanlarına göre 90 dakika ya da 70 dakika cevaplama süresi verilecek.