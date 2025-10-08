Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarını ayrıca vergi artışları da etkiliyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber de geldi. Gece yarısı, benzin fiyatına 1 lira 30 kuruş, motorine de 1 lira 38 kuruş indirim yapıldı.