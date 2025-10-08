Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Motorin indirim geldi: 8 Ekim benzin, mazot ve LGP fiyatları

Motorin indirim geldi: 8 Ekim benzin, mazot ve LGP fiyatları

10:378/10/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Akaryakıt fiyatları&nbsp;ne kadar oldu?</p>
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Benzin fiyatına 1 lira 30 kuruş, motorine de 1 lira 38 kuruş indirim geldi. İşte 8 Ekim güncel benzin, mazot ve LGP fiyatları.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarını ayrıca vergi artışları da etkiliyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber de geldi. Gece yarısı, benzin fiyatına 1 lira 30 kuruş, motorine de 1 lira 38 kuruş indirim yapıldı.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 52,10 lira

Motorin: 53,19 lira

LPG: 27,71 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,94 lira

Motorin: 53,05 lira

LPG: 27,08 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 52,95 lira

Motorin: 54,20 lira

LPG: 27,60 lira

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 53,28 lira

Motorin: 54,53 lira

LPG: 27,53 lira

#Akaryakıt fiyatları
#benzin
#mazot
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2026 yılı için Trafik cezaları değişti mi?