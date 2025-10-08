Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Benzin fiyatına 1 lira 30 kuruş, motorine de 1 lira 38 kuruş indirim geldi. İşte 8 Ekim güncel benzin, mazot ve LGP fiyatları.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarını ayrıca vergi artışları da etkiliyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber de geldi. Gece yarısı, benzin fiyatına 1 lira 30 kuruş, motorine de 1 lira 38 kuruş indirim yapıldı.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 52,10 lira
Motorin: 53,19 lira
LPG: 27,71 lira
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 51,94 lira
Motorin: 53,05 lira
LPG: 27,08 lira
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 52,95 lira
Motorin: 54,20 lira
LPG: 27,60 lira
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 53,28 lira
Motorin: 54,53 lira
LPG: 27,53 lira