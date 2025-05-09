Akıllı saat arayanlara öneriler: Hangi model sizin için uygun?

Akıllı saat teknolojisi her geçen gün gelişiyor. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve daha birçok marka birbirinden iddialı modellerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Peki, ihtiyaçlarınıza en uygun akıllı saat hangisi?
Akıllı saatler artık yalnızca zamanı göstermekle kalmıyor; sağlık takibi, spor aktiviteleri, bildirim kontrolü ve güvenlik özellikleriyle günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline geliyor. Pil ömrü, ekran parlaklığı, işletim sistemi uyumluluğu ve LTE desteği gibi pek çok kriter saat seçiminde belirleyici oluyor. Gelin, 2025 yılında öne çıkan modelleri birlikte inceleyelim.
APPLE WATCH SERİES 8
Hem teknoloji basını hem de kullanıcılar tarafından “dünyanın en iyi akıllı saati” olarak nitelendirilen Apple Watch Series 8, iPhone bağlantısı gerektirmesi dışında neredeyse kusursuz. Bir önceki modele göre devrimsel yenilikler getirmese de paketi mükemmelleştiriyor. 18 saatlik pil ömrü, çarpışma algılama, döngü ve uyku takibi, spor aktivite desteği, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki boyut seçeneği, isteğe bağlı LTE, her zaman açık ekran ve GPS gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Sim kartlı bir model arıyorsanız Apple Watch Series 8 iyi bir tercih olabilir.
SAMSUNG GALAXY WATCH 5
Galaxy Watch 4 ile büyük farklar taşımasa da Galaxy Watch 5, geliştirilmiş dayanıklılığı ve 50 saate kadar çıkan pil ömrüyle öne çıkıyor. 40 mm ve 44 mm boyut seçeneği, isteğe bağlı LTE ve GPS desteğiyle gelen bu model; uyku, stres, SpO2, EKG ve kalp atış hızı gibi birçok veriyi takip edebiliyor.
APPLE WATCH SE 2
Daha düşük fiyat, Apple Watch Series 8 ile aynı çip, aynı pil ömrü (18 saat). Apple Watch SE 2, Series 8’in bazı özelliklerinden (AOD ekran, EKG, cilt sıcaklığı sensörü) yoksun olsa da güvenlik ve fitness özellikleriyle öne çıkıyor. Uygun fiyatlı bir Apple saati arayanlar için ideal.
FİTBİT SENSE 2
Fitbit Sense 2, stres algılama konusunda gelişmiş EDA sensörüyle rakiplerinden ayrılıyor. Yenilenmiş arayüzü, iOS ve Android uyumluluğu ve 6 günlük pil ömrüyle dikkat çeken cihaz, LTE ve üçüncü taraf uygulama desteği sunmuyor ancak sağlık analizi konusunda son derece başarılı.
APPLE WATCH ULTRA
49 mm’lik büyük ekranı, titanyum gövdesi ve 100 metreye kadar su geçirmezliğiyle maceraperest kullanıcıları hedefliyor. 60 saate kadar pil ömrü sunan Apple Watch Ultra, Action butonuyla acil durumlar ve antrenman kontrolleri için özelleştirilebilir bir yapı sunuyor. Apple ekosistemi içinde en güçlü model olarak öne çıkıyor.
SAMSUNG GALAXY WATCH 5 PRO
Samsung’un üst segment modeli olan Watch 5 Pro, 80 saate kadar uzayan pil ömrü ve titanyum kasasıyla doğa sporlarıyla ilgilenenler için ideal. Geniş ekranı ve dış mekan aktivitelerine özel modlarıyla dikkat çeken cihaz, bazı özelliklerini yalnızca Samsung telefonlarla kullanılabilir şekilde sunuyor.
HUAWEI WATCH GT 3 PRO
Premium hissiyatı tasarımıyla birleştiren Huawei Watch GT 3 Pro, yalnızca 10 dakikalık şarjla tüm gün kullanılabiliyor. Toplamda 14 günlük pil ömrü, EKG, oksijen doygunluğu, uyku ve stres takibi gibi özellikleri barındırıyor. Harmony OS işletim sistemiyle çalışan bu model, Huawei’nin şimdiye kadarki en iyi saati olarak değerlendiriliyor.
OPPO REALME WATCH S
Realme Watch S, 15 günlük pil ömrü ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Kalp atış hızı ve SpO2 takibi sunan model; spor sırasında ve uyku süresince veri toplayarak kullanıcılara istatistik sağlıyor. Güç tasarrufu modunda 20 güne kadar pil ömrü sunabiliyor.
VESTEL AKILLI SAAT 2
Vestel’in giriş seviyesi modeli olan Akıllı Saat 2, 7 günlük pil ömrü, 14 spor modu, oksijen ve stres takibi gibi temel özellikleri sunuyor. 39 mm’lik boyutu ve uygun fiyatı ile bütçe dostu bir seçenek arayanlar için tercih edilebilir.