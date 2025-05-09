Akıllı saat arayanlara öneriler: Hangi model sizin için uygun?

APPLE WATCH SERİES 8

Hem teknoloji basını hem de kullanıcılar tarafından “dünyanın en iyi akıllı saati” olarak nitelendirilen Apple Watch Series 8, iPhone bağlantısı gerektirmesi dışında neredeyse kusursuz. Bir önceki modele göre devrimsel yenilikler getirmese de paketi mükemmelleştiriyor. 18 saatlik pil ömrü, çarpışma algılama, döngü ve uyku takibi, spor aktivite desteği, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki boyut seçeneği, isteğe bağlı LTE, her zaman açık ekran ve GPS gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Sim kartlı bir model arıyorsanız Apple Watch Series 8 iyi bir tercih olabilir.



