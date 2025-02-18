Amasya'da yarın 19 Şubat okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Ayrıca, kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı da bildirildi.





Amasya Valisi Önder Bakan da, ekiplerin köy yollarında sürdürdüğü yol açma çalışmalarını takip etti. Vali Bakan, "Amasya'mızın her yanına rahmet yağarken, ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaremiz karla mücadele ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Personelimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.