Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme işlemleri ve tarihleri 2025

13:2216/09/2025, Salı
Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri, 6-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, e-Devlet ya da öğrenci şifresiyle aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden ders seçimlerini gerçekleştirecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme işlemleri ve tarihleri 2025

AÖF kayıt yenileme takvimi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM yerleştirme işlemleri sonrası öğrencileri kazandıkları fakülte ve bölümlere kayıtlarını da gerçekleştirdi. Üniversite kayıtları sonrası AÖF kayıt yenileme tarihleri de gündeme geldi. Fakülte tarafından paylaşılan akademik takvimle güz dönemi kayıt yenileme tarihi de netlik kazandı. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman, tarih belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 öğretim yılı için YKS ile yerleşen adayların çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt duyurusunu yayımladı. Buna göre çevrimiçi başvuru ve kayıtlar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.

AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır?


İnternet üzerinden başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.


AÖF (ONLİNE) BAŞVURU SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 2025-2026 KAYIT YENİLEME TARİHİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) aşağıdaki tarihlerde çeşitli programlarda kayıt alacaktır:

AÖF Kayıt Yenileme Tarihi: 6 Ekim 2025 Pazartesi- 17 Ekim Cuma


Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ders seçim ekranında yanlış tercih yapılmaması için öğrencilerin dikkatli olması öneriliyor.

Kayıt yenileme tarihleri dışında işlem yapılamıyor.

İşleminizin tamamlandığını mutlaka sistemden kontrol edin.



