ASKİ 14 Kasım 2025 Cuma günü Ankara'da uygulanacak su kesintisi programı merak kazandı. ASKİ resmi sitesinden dün için yapılan açıklamaya göre, Mamak, Etimesgut, Pursaklar ve Kızılcahamam başta olmak üzere etkilenen bölgelerde içme suyu hattı arızaları nedeniyle su akışı sağlanmadı.

13 KASIM ASKİ KESİNTİ PROGRAMI

POLATLI’DA ÜÇ MAHALLEDE ZORUNLU KESİNTİ Arıza Tarihi: 13.11.2025 - 08:30 Tamir Tarihi: 13.11.2025 - 13:00 Detay: Şehitlik Mahallesi Keskin Caddesi’nde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanıyor. Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi’nin bir kısmı Arıza Tarihi: 13.11.2025 - 08:30 Tamir Tarihi: 13.11.2025 - 17:00 Detay: Zafer Mahallesi’nde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanıyor. Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi ve Yenimahalle’nin bir bölümü Arıza Tarihi: 13.11.2025 - 10:05 Tamir Tarihi: 13.11.2025 - 17:00 Detay: Gülveren Mahallesi 111. Sokak üzerindeki şebeke hattında arıza meydana geldi. Zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi’nin bir kısmı MAMAK’TA PLANSIZ SU KESİNTİSİ Arıza Tarihi: 13.11.2025 - 09:30 Tamir Tarihi: 13.11.2025 - 14:00 Detay: Şahap Gürler Mahallesi 1237. Sokak’ta içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. Etkilenen Yerler: 1237. Sokak ve çevresi Not: Suyun üst kotlara erişim saati 15:00 olarak açıklandı. ÇUBUK’TA DOĞALGAZ KAYNAKLI ARIZA Arıza Tarihi: 13.11.2025 - 10:00 Tamir Tarihi: 13.11.2025 -12:00 Detay: Cumhuriyet Mahallesi Zekai Gökşin Sokak’ta doğalgaz firması çalışması sırasında içme suyu hattına zarar verilmesi nedeniyle kesinti yaşanıyor. Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Zekai Gökşin, Ziya ve Uhud Sokak çevresi

























