Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimini resmi web sitesinde yayımladı. Takvime göre, AÖF güz dönemi ara sınavları aralık ayı içerisinde yapılacak. Peki, AÖF güz dönemi vize-ara sınavları hangi tarihlerde düzenlenecek?
AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize/ara sınavı 6-7 Aralık günlerinde, dönem sonu sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?
AÖF bahar döneminde ise ara sınav 4-5 Nisan'da, finaller 16-17 Mayıs 2026'ta düzenlenecek. Yaz okulu sınavı da 22 Ağustos günü yapılacak.
AÖF sınavları nasıl yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak, sınav süresi kaç dakika?
AÖF sınavları üç oturumda tamamlanacak, sınavların sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14:00'te başalyacak.
Adaylara sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek.