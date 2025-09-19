Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim yılı sınav tarihleri açıklandı. Paylaşılan sınav takvimine göre güz dönemi ara sınavları aralık ayında yapılacak. Öğrenciler, bu sınavlarla ilgili hazırlıklarını planlarken özellikle “AÖF güz dönemi vize-ara sınavları hangi tarihlerde olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki AÖF sınavları nasıl yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak, sınav süresi kaç dakika?

2 /5 AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize/ara sınavı 6-7 Aralık günlerinde, dönem sonu sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

3 /5 AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AÖF bahar döneminde ise ara sınav 4-5 Nisan'da, finaller 16-17 Mayıs 2026'ta düzenlenecek. Yaz okulu sınavı da 22 Ağustos günü yapılacak.

4 /5 AÖF sınavları nasıl yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak, sınav süresi kaç dakika? AÖF sınavları üç oturumda tamamlanacak, sınavların sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14:00'te başalyacak.