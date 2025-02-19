Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2024-2025 bahar dönemi kayıt yenileme süreci geldi. Final sınavlarının tamamlanmasının ardından, öğrenciler ders kayıtları işlemleri 10 Şubat Pazartesi günü başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarih aralığında yapılacak olan ders seçim işlemleri, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, "AÖF kayıt yenileme ne zaman sona erecek? Kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte 2025 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme takvimi...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi sınavları tamamlandıktan sonra Bahar Dönemi ile ilgili sorular gündeme geldi. Öğrenciler, AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 2025 Bahar Dönemi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ne zaman? araştırıyor. İşte konu hakkında bilinmesi gerekenler
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Açıköğretim Fakültesi 2025 Bahar dönemi ders kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat ile 21 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesine giriş yapılarak yapılmaktadır. Öğrenciler, "ders ekle/sil" bölümüne girerek derslerini seçebilir ve kayıtlarını güncelleyebilirler. Kayıt yenileme işlemi, belirtilen tarihler arasında tamamlanmalıdır.
AÖF SINAV TAKVİMİ 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanacak.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
2024-2025 yeni eğitim öğretim yılında kayıt ücretlerine yapılan zam ile
birlikte, geçen yılki dönemlik ücreti 1180 lira olan bölümlerin dönemlik ücreti
yüzde 69 artış ile 1995 liraya çıktı.
2023-2024 akademik yılında dönemlik ücreti 1565 lira olan bölümlerin
ücretleri ise yüzde 55 zamla 2 bin 430 lira oldu. Önceki dönem 2 bin 80 lira
olan yabancı dil eğitimli programların öğretim giderleri ücretleri ise 3 bin 400
lira oldu