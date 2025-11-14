ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, refah payı olur mu?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştirdi.

Asgari ücret hakkında açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.