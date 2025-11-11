ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA BEKLENEN 3 OLASILIK! 2026 asgari ücreti ne kadar zamlanacak? İşte masadaki rakamlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahmininde değişikliğe gitmesiyle birlikte asgari ücret senaryoları da yeniden kulislerde konuşulmaya başlandı. Merkez Bankası, geçtiğimiz cuma günü yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 31-33 aralığına çıkardı. TCMB'nin ortalama enflasyon tahminini de yüzde 32 seviyesine çekmesiyle asgari ücret görüşmeleri öncesinde işveren ve işçi tarafı için referans noktası belirlenmiş oldu. Ekonomi kurmaylarının tahminlerde sapma yaşanacağına işaret etmesinin ardından açıklanan 4. Enflasyon Raporu'yla masadaki zam seçenekleri de yenilendi. 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ilişkin masada yüzde 28, yüzde 32 ve yüzde 35 olmak üzere 3 seçenek var.