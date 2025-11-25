ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLEDİĞİ ZAM ORANI ŞEKİLLENİYOR: Son enflasyon rakamlarıyla Ocak 2026 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Ayrıca Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan 68 ekonomist de enflasyon öngörüsünü revize etti. Ekonomistlerin daha önce yüzde 31,77 olan beklentisi, kasım ayında yüzde 32,20 seviyesine yükseltildi. TCMB'nin yeni enflasyon beklentisine göre de asgari ücret yüzde 31 ila yüzde 33 arasında bir zam yapılacak.

22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete 2026 yılında;

Yüzde 24 oranında zam yapılırsa 27.408,96 TL'ye

Yüzde 28 oranında zam yapılırsa 28.294 TL'ye

Yüzde 31 oranında zam yapılırsa 28.956,24 TL'ye

Yüzde 32 oranında zam yapılırsa 29.177,32 TL'ye

Yüzde 33 oranında zam yapılırsa 29.398,32 TL'ye

Yüzde 35 oranında zam yapılırsa 29.840 TL'ye

Yüzde 40 oranında zam yapılırsa 30.945,60 TL'ye yükselecek.