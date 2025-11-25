ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLEDİĞİ ZAM ORANI ŞEKİLLENİYOR: Son enflasyon rakamlarıyla Ocak 2026 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

2026 asgari ücret zammına yönelik beklentiler yıl sonu yaklaşırken zirveye çıktı. Mevcut 22 bin 104 TL olan ücret için masada birden fazla zam formülü bulunuyor. Yeni yıl öncesi başlayacak kritik görüşmeler, milyonların maaşına yansıyacak oranı belirleyecek. Peki, asgari ücret 2026’da ne kadar olacak?
Milyonların merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. 22 bin 104 TL olan mevcut rakam için hükümet ve işçi taraflarının masaya getireceği farklı formüller değerlendirilecek. Görüşmelerin başlamasıyla zam oranına ilişkin tablo da netleşmeye başlayacak.
ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ HIZLA YAKLAŞIYOR
Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözünü çevirdiği yeni asgari ücret görüşmeleri için geri sayım sürüyor. Önceki yıllar dikkate alındığında, komisyonun ilk toplantısını 1–5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk buluşmada ekonomik göstergeleri, enflasyon verilerini, yaşam giderlerini ve piyasalardaki genel beklentileri masaya yatıracak.
IŞIKHAN: TÜM TARAFLARIN MUTABIK KALACAĞI BİR ZAM OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin yaptığı sunumda asgari üret için toplantıların aralık ayında başlayacağını açıkladı.
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE ŞEKİLLENECEK
TÜİK'in son verilerine göre Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 olarak ölçüldü. Yıllık enflasyonun kesinleşmesi için geriye yalnızca iki aylık veri kaldı.
Aralık ayında yapılacak komisyon toplantısı öncesinde yıl sonu enflasyon tahminleri yukarı yönlü güncellendi. Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için daha önce yüzde 25–29 aralığında açıkladığı enflasyon beklentisini yüzde 31–33 bandına taşıdı.
Ayrıca Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan 68 ekonomist de enflasyon öngörüsünü revize etti. Ekonomistlerin daha önce yüzde 31,77 olan beklentisi, kasım ayında yüzde 32,20 seviyesine yükseltildi. TCMB'nin yeni enflasyon beklentisine göre de asgari ücret yüzde 31 ila yüzde 33 arasında bir zam yapılacak.
22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete 2026 yılında;
Yüzde 24 oranında zam yapılırsa 27.408,96 TL'ye
Yüzde 28 oranında zam yapılırsa 28.294 TL'ye
Yüzde 31 oranında zam yapılırsa 28.956,24 TL'ye
Yüzde 32 oranında zam yapılırsa 29.177,32 TL'ye
Yüzde 33 oranında zam yapılırsa 29.398,32 TL'ye
Yüzde 35 oranında zam yapılırsa 29.840 TL'ye
Yüzde 40 oranında zam yapılırsa 30.945,60 TL'ye yükselecek.
ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?
Asgari net ücret, brüt tutardan çeşitli kesintiler yapıldıktan sonra ortaya çıkar. Bu kesintiler yüzde 14 SGK işçi primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primidir. Hükümet gelir ve damga vergisini kaldırarak, çalışanın net geliri 2022 yılından beri artırmış durumda.