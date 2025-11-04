ASKİ su kesintisi duyurusu geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı açıklamada meydana gelen arıza nedeniyle 4 Kasım Salı yani bugün bir çok bölgeye su verilmeyeceğini açıkladı. Ankara’da bugün su kesintisi olacak ilçeler arasında Polatlı ve Mamak da yer almakta. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek?