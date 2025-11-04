Yeni Şafak
ASKİ su kesintisi duyurusu geldi: 4 Kasım Ankara’da sular ne zaman gelecek?

11:014/11/2025, Salı
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı Ankara’da bugün 4 ilçe su kesintileri yaşanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler de tek tek açıklandı. İşte ASKİ 4 Kasım planlı su kesintisi programı.

ASKİ su kesintisi duyurusu geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı açıklamada meydana gelen arıza nedeniyle 4 Kasım Salı yani bugün bir çok bölgeye su verilmeyeceğini açıkladı. Ankara’da bugün su kesintisi olacak ilçeler arasında Polatlı ve Mamak da yer almakta. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek?

POLATLI

Arıza Tarihi: 4.11.2025 08:45:00

Tamir Tarihi: 4.11.2025 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi Bir Kısmı.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 4.11.2025 08:50:00

Tamir Tarihi: 4.11.2025 16:30:00

Detay: Çankaya ilçesi : beytepe 1803 sokak içinde bulunan Q160 lık pe boru arızası dan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: beytepe mahallesi 1812,1803,1810,1809 ve civarları etkilenmektedir.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 4.11.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 4.11.2025 15:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Fatih Sultan Mahallesi 2375 Cadde İçerisinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni İle plansız su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fatih Sultan Mahallesi.

MAMAK

Arıza Tarihi: 4.11.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 4.11.2025 18:30:00

Detay: PİLANSIZ SU KESİNTİSİ: Suyun üst kotlara erişim saati:18.00 Detay: Mamak İlçesi Duralialıç mahallesi Doğukent caddesi içinde Ø200 lük vana arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Duralialıç, Akşemsettin, Boğaziçi mahallerin üst kotları.

