ASKİ su kesintisi duyurusu geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı açıklamada meydana gelen arıza nedeniyle bugün tarihlerinde bazı ilçe ve mahallelere su verilemeyeceğini açıkladı. 22 Ekim Çarşamba günü Ankara’da su kesintisi olacak ilçeler arasında Çankaya ve Güdül yer almakta. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisinden etkilenecek mahalleler hangileri?

1 /4 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 22 Ekim Çarşamba sabah saatlerinde Sincan ilçesi Istiklal Mahallesi’nde meydana gelen hat arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşandığını duyurdu. ASKİ ekiplerinin onarım çalışmalarına başladığı ve suyun en kısa sürede yeniden verileceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. İşte 22 Ekim Çarşamba ASKİ su kesintisi olacak ilçeler listesi.

2 /4 ÇANKAYA Arıza Tarihi: 22.10.2025 07:35:00 Tamir Tarihi: 22.10.2025 23:55:00 Detay: Metin Akkuş mahallesi,768. sokak içi 500'lük içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

3 /4 Etkilenen Yerler: Ata mahallesi,Huzur mahallesi,Naci Çakır mahallesi,Şehit Cengiz Karaca mahallesi,Osman Temiz mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Metin Akkuş mahallesi, Karapınar mahallesi,İlker mahallesi,Akpınar mahallesi,Malazgirt mahallesi,Hilal mahallesi,Birlik mahallesi,Büyükesat mahallesi,Kazım Özalp mahallesi, Kırkkonaklar mahallesi,Sancak mahallesi,Yıldızevler mahallesi, Oran mahallesi,Dumlupınar mahallesi,Yukarı Dikmen mahallesi.