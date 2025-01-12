Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavları üç oturumda ve yüz yüze yapılacak. Peki ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte 2025 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.