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ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

10:2612/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Atatürk Üniversitesi AÖF güz dönemi yarıyıl final sınavı soruları.</p>
Atatürk Üniversitesi AÖF güz dönemi yarıyıl final sınavı soruları.

ATA AÖF final sınavları 11-12 Ocak tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirilecek. Dün yapılmaya başlanan ATA AÖF yarıyıl sonu sınavında ikinci oturumu bugün yapılacak. Peki ATA AÖF final sınavı soruları yayınlandı mı? ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavları üç oturumda ve yüz yüze yapılacak. Peki ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte 2025 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.

ATA AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak sınav kaç dakika sürecek?

ATA AÖF 1. Oturum: 13 Ocak 2024 09:30,

ATA AÖF 2. Oturum: 13 Ocak 2024 14:00,

ATA AÖF 3. Oturum: 14 Ocak 2024 09:30'da başlayacak.

Her ders için sınav süresi 30 dakika olacak.

ATA AÖF cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

13-14 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan yarıyıl Sonu sınavı tamanlanmasıyla birlikte ATA AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı Atatürk Üniversitesi tarafından paylaşılacak.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınav sonuç tarihi henüz belli olmadı. ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

ATA AÖF HARF NOTU VE KARŞILIĞI

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

DC 1,50

DD 1,00

FF 0,00

M Muaf

G Geçer

Z Devamsız

#ATA AÖF
#ATA AÖF final sınav soruları
#Atatürk Üniversitesi AÖF

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