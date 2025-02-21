Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Maçın ilk dakikasında kalesinde gördüğü gol ile 1-0 yenik duruma düşen Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1'lik skor ve maçı da 3-1 skor ile tamamlamayı başardı. Immobile'nin kaçırdığı goller ise sosyal medyada da çok konuşuldu. Eyüpspor Beşiktaş maçının geniş özetini, golleri ve önemli pozisyonları video olarak sayfamızdan izleyebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. 90 dakikanın sonunda gülen tarafın 3-1'lik skor ile Beşiktaş olurken, siyah-beyazlı ekip puanını 41'e yükseltti. Eyüpsor-Beşiktaş maçının özet görüntülerini, golleri ve önemli anları haberimizde paylaştığımız videodan izleyebilirsiniz. İşte Eyüpspor Beşiktaş maçı özeti ve mücadeleden bilgiler.
BEŞİKTAŞ, EYÜPSPOR'DAN 3 PUANI KOPARDI, YENİLMEZLİK SERİSİ 8'E ÇIKTI
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpsor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Eyüspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Kartal, son 8 Süper Lig mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 4 kez de galip geldi.
Söz konusu 8 müsabakanın 4'ünü dış sahada oynayan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve beraberlik çıkardı. Bu süreçte Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan elde eden Beşiktaş, Sivasspor ile Eyüpspor karşılaşmalarından ise 3'er puanla ayrıldı.
EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ (BJK-EYÜP) MAÇ ÖZETİ İZLE
Keny Arroyo siftah yaptı
Beşiktaş'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayı ilk kez Eyüpspor maçında giydi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Kartal'ın kış transfer döneminde Ekvador ekiplerinden Independiente del Valle'den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayı ilk kez formasına geçirdi.
Arroyo, 76. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna dahil oldu.
19. yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor müsabakasında yedek kulübesinde yer almıştı.
Rafa Silva gollerine devam etti
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Eyüpspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı. Rafa, ligde forma giydiği son 3 müsabakada da ağları sarsmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü 18. dakikada Portekizli futbolcu Rafa Silva kaydetti. Rafa, bu golle ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı. Süper Lig'deki 22. maçına çıkan Silva, Antalyaspor'a 2, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarında da 1'er kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, ayrıca forma giydiği son 3 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.
Rafa Silva'nın, tüm kulvardaki gol sayısı ise 12'ye çıkardı. Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da toplam 34 mücadelede görev alan 31 yaşındaki oyuncunun 9 da asisti bulunuyor.
Semih Kılıçsoy ligde 2. golünü attı
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Eyüpspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Rafa Silva, 45. dakikada Milot Rashica ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. İkinci yarının başında Ciro Immobile'nin yerine oyuna dahil olan Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 2'ye çıkardı.
Süper Lig'de 22 kez forma giyen genç oyuncu, diğer golünü de Göztepe'ye atmıştı.
Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda ise 34 maçta 3 gol, 6 asiste ulaştı.