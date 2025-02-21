



BEŞİKTAŞ, EYÜPSPOR'DAN 3 PUANI KOPARDI, YENİLMEZLİK SERİSİ 8'E ÇIKTI





Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpsor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.





Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Eyüspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Kartal, son 8 Süper Lig mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 4 kez de galip geldi.





Söz konusu 8 müsabakanın 4'ünü dış sahada oynayan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve beraberlik çıkardı. Bu süreçte Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan elde eden Beşiktaş, Sivasspor ile Eyüpspor karşılaşmalarından ise 3'er puanla ayrıldı.





EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ (BJK-EYÜP) MAÇ ÖZETİ İZLE







