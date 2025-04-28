Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Son günlerde yaşanan artçı depremler sonrası açık alanda konaklayan vatandaşlar için dikkat çekici ürünler bulunuyor. Yaz ayının da gelmesiyle kamp meraklılarının odağında yer alan çadır ve kamp malzemeleri, 2 Mayıs'dan itibaren uygun fiyatlarla satışa sunulacak. BİM 29 Nisan - 02 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Aile çadırlarından şişme yataklara, motosikletten elektrikli bisiklete, ankastre setlerden gıda ürünlerine kadar aradığınız her şey BİM'de. Bu haftanın kaçırılmaması gereken indirimli ürünlerini keşfedin!

1 /13 BİM AKTÜEL 29 NİSAN 2025 KATALOĞU Otat Tereyağı 1000 gr 339 TL Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 279 TL Arpacı Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 3000 gr 329 TL Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 gr 139,50 TL Sek Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 99,50 TL İçim Tam Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 gr 77,50 TL Sek Tam Yağlı Taze Tel Peynir 150 gr 69,50 TL Karper Yarım Yağlı Eritme Peynir 300 gr 79,50 TL Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 gr 37,50 TL





















2 /13 Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum (Sade / Nar Aromalı) 69,50 TL

Mega Boy Cips Çeşitleri (193–218 gr) 49,50 TL Eti Gong Parmesan Aromalı Mısır Patlağı 110 gr 42 TL Züber Nohut Cipsi (Ege Baharatlı / Ekşi Krema & Soğan) 55 gr 39,50 TL Seksüt Soğuk Kahve Latte 330 ml 35 TL Kınık Hibiskus Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 37,50 TL Kınık Cool Lime Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 37,50 TL Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 129 TL Corny Tam Tahıl Bar (Tuzlu Karamelli) 42,50 TL Biscolata Mood Caramel Macchiato Dolgulu Bisküvi 125 gr 36,50 TL

















3 /13 Safya Mısır Yağı 5 Litre 288,75 TL

Dr. Oetker Krem Şanti 225 gr (3x75 gr) 67,50 TL Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 gr 57,50 TL Dr. Oetker Instant Maya 50 gr (5x10 gr) 27 TL Dr. Oetker Pudra Şekeri 150 gr 19,50 TL Dr. Oetker Dark Kakao 100 gr 57,50 TL Dr. Oetker Meyveli Sos 77 gr 19,50 TL Dr. Oetker Karbonat 25 gr (5x5 gr) 5,50 TL Dr. Oetker 3’lü Puding 348 gr 62,50 TL Dr. Oetker Pasta Süsü Çeşitleri 10 gr 14,50 TL

















4 /13 BİM AKTÜEL 2 MAYIS 2025 KATALOĞU Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 29.000 TL Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 15.900 TL 1-S Mini E-Bike 10.900 TL TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 43L5A 9.990 TL TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv S5400A 5.990 TL













5 /13 Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL

Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı 26.900 TL Dayton XL Şişme Kamp Matı 2.290 TL Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak 4.990 TL Easy Travel Uyku Tulumu 1.690 TL Tekerlekli Buzluk 8.950 TL Buzluk 2.750 TL











6 /13 Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL

Balkonlu Çadır 6 Kişilik 4.499 TL İglo Tipi Çadır 6 Kişilik 7.790 TL Otomatik Çadır 5 Kişilik 1.599 TL Cibinlikli Hamak 799 TL File Tente Çadır 7 Kişilik 1.990 TL Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2.499 TL Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL Kampçı Sırt Çantası 1.499 TL File Organizer 159 TL



















7 /13 Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL Kumtel Mutfak Baskülü Cam 229 TL Kumtel Dijital Siyah Baskül 329 TL Baharat Öğütücü 229 TL Gıda Termometresi 89 TL Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL Hassas Mini Cep Baskülü 129 TL Philips Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.750 TL



















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