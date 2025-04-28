Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu yayınlandı! Bim'e bu hafta aile boyu deprem çadırı, uyku tulumu, şişme yatak geliyor

BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu yayınlandı! Bim'e bu hafta aile boyu deprem çadırı, uyku tulumu, şişme yatak geliyor

11:4728/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Son günlerde yaşanan artçı depremler sonrası açık alanda konaklayan vatandaşlar için dikkat çekici ürünler bulunuyor. Yaz ayının da gelmesiyle kamp meraklılarının odağında yer alan çadır ve kamp malzemeleri, 2 Mayıs'dan itibaren uygun fiyatlarla satışa sunulacak. BİM 29 Nisan - 02 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Aile çadırlarından şişme yataklara, motosikletten elektrikli bisiklete, ankastre setlerden gıda ürünlerine kadar aradığınız her şey BİM'de. Bu haftanın kaçırılmaması gereken indirimli ürünlerini keşfedin!

BİM AKTÜEL 29 NİSAN 2025 KATALOĞU

Otat Tereyağı 1000 gr 339 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 279 TL

Arpacı Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 3000 gr 329 TL

Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 gr 139,50 TL

Sek Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 99,50 TL

İçim Tam Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL

Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 gr 77,50 TL

Sek Tam Yağlı Taze Tel Peynir 150 gr 69,50 TL

Karper Yarım Yağlı Eritme Peynir 300 gr 79,50 TL

Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 gr 37,50 TL











Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum (Sade / Nar Aromalı) 69,50 TL


Mega Boy Cips Çeşitleri (193–218 gr) 49,50 TL

Eti Gong Parmesan Aromalı Mısır Patlağı 110 gr 42 TL

Züber Nohut Cipsi (Ege Baharatlı / Ekşi Krema & Soğan) 55 gr 39,50 TL

Seksüt Soğuk Kahve Latte 330 ml 35 TL

Kınık Hibiskus Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 37,50 TL

Kınık Cool Lime Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 37,50 TL

Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 129 TL

Corny Tam Tahıl Bar (Tuzlu Karamelli) 42,50 TL

Biscolata Mood Caramel Macchiato Dolgulu Bisküvi 125 gr 36,50 TL









Safya Mısır Yağı 5 Litre 288,75 TL


Dr. Oetker Krem Şanti 225 gr (3x75 gr) 67,50 TL

Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 gr 57,50 TL

Dr. Oetker Instant Maya 50 gr (5x10 gr) 27 TL

Dr. Oetker Pudra Şekeri 150 gr 19,50 TL

Dr. Oetker Dark Kakao 100 gr 57,50 TL

Dr. Oetker Meyveli Sos 77 gr 19,50 TL

Dr. Oetker Karbonat 25 gr (5x5 gr) 5,50 TL

Dr. Oetker 3’lü Puding 348 gr 62,50 TL

Dr. Oetker Pasta Süsü Çeşitleri 10 gr 14,50 TL









BİM AKTÜEL 2 MAYIS 2025 KATALOĞU

Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL

Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 29.000 TL

Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 15.900 TL

1-S Mini E-Bike 10.900 TL

TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 43L5A 9.990 TL

TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv S5400A 5.990 TL







Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL


Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı 26.900 TL

Dayton XL Şişme Kamp Matı 2.290 TL

Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak 4.990 TL

Easy Travel Uyku Tulumu 1.690 TL

Tekerlekli Buzluk 8.950 TL

Buzluk 2.750 TL






Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL


Balkonlu Çadır 6 Kişilik 4.499 TL

İglo Tipi Çadır 6 Kişilik 7.790 TL

Otomatik Çadır 5 Kişilik 1.599 TL

Cibinlikli Hamak 799 TL

File Tente Çadır 7 Kişilik 1.990 TL

Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2.499 TL

Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL

Kampçı Sırt Çantası 1.499 TL

File Organizer 159 TL










Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL


Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

Kumtel Mutfak Baskülü Cam 229 TL

Kumtel Dijital Siyah Baskül 329 TL

Baharat Öğütücü 229 TL

Gıda Termometresi 89 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

Hassas Mini Cep Baskülü 129 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.750 TL










#bim
#bim aktüel
#bim haftanın ürünleri
#bim aktüel kataloğu
#deprem çadırı
#kamp malzemeleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi