21 Kasım 2025 BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM haftalık indirimleri, günlük ihtiyaçlardan kışa hazırlık ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Bu Cuma raflarda öne çıkanlar arasında gıda reyonunda düdüklü tencere setleri, porselen yemek takımları, baharat setleri ve makarna tabakları yer alırken, elektronik bölümünde 65 inç QLED Google TV, ankastre setler ve kablosuz kulaklıklar büyük indirimlerle dikkat çekiyor. Kışlık ısıtıcılar gibi çift yönlü şömine modelleri, yağlı radyatörler ile birlikte ev eşyalarında, tekstil reyonunda ise valiz setleri, eşofmanlar ve pijamalar cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Oyuncak kategorisinde elektronik org, Barbie bebekler ve uzaktan kumandalı araçlar çocukları beklerken, BİM 21 Kasım Cuma kataloğunu inceleyerek haftanın en iyi indirimlerini kaçırmayın! İşte 21 Kasım BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.