Yeni haftanın BİM indirimleri yayınlandı. Bu tarihler arasında mini buzdolabı, Off-Road ATV, semaver, cep telefonu, saç şekillendirme seti, oje kurutucu, oyuncak, izolasyonlu piknik çantası, kızartma tenceresi gibi daha pek çok farklı kategorilerde ürün tüketiciyi bekliyor. 15-18 Temmuz BİM aktüel ürünlerinde lipton ıce tea çeşitleri, limonata, bebek bezi, ıslak mendil, çamaşır suyu indirimler arasında yer aldı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM indirimlerini inceliyor. Peki 15-18 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte ayrıntılar...
BİM 15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Lipton / Pepsi İçecek Çeşitleri 1 L 35 TL
- Züber Meyve Topu Çeşitleri 49.50 TL
- Nescafe Xpress Kahveli Sütlü İçecek 1 L 94 TL
- Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 24.50 TL
- Wafer Master Crepe Fındık Kremalı Gofret 55 TL
- Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 163 gr 24.50 TL