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BİM'e Off-Road ATV geliyor! 15-18 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

BİM'e Off-Road ATV geliyor! 15-18 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

16:1315/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yeni haftanın BİM indirimleri yayınlandı. Bu tarihler arasında mini buzdolabı, Off-Road ATV, semaver, cep telefonu, saç şekillendirme seti, oje kurutucu, oyuncak, izolasyonlu piknik çantası, kızartma tenceresi gibi daha pek çok farklı kategorilerde ürün tüketiciyi bekliyor. 15-18 Temmuz BİM aktüel ürünlerinde lipton ıce tea çeşitleri, limonata, bebek bezi, ıslak mendil, çamaşır suyu indirimler arasında yer aldı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM indirimlerini inceliyor. Peki 15-18 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte ayrıntılar...

BİM 15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU


- Lipton / Pepsi İçecek Çeşitleri 1 L 35 TL

- Züber Meyve Topu Çeşitleri 49.50 TL

- Nescafe Xpress Kahveli Sütlü İçecek 1 L 94 TL

- Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 24.50 TL

- Wafer Master Crepe Fındık Kremalı Gofret 55 TL

- Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 163 gr 24.50 TL






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