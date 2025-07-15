Yeni haftanın BİM indirimleri yayınlandı. Bu tarihler arasında mini buzdolabı, Off-Road ATV, semaver, cep telefonu, saç şekillendirme seti, oje kurutucu, oyuncak, izolasyonlu piknik çantası, kızartma tenceresi gibi daha pek çok farklı kategorilerde ürün tüketiciyi bekliyor. 15-18 Temmuz BİM aktüel ürünlerinde lipton ıce tea çeşitleri, limonata, bebek bezi, ıslak mendil, çamaşır suyu indirimler arasında yer aldı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM indirimlerini inceliyor. Peki 15-18 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte ayrıntılar...

1 /10 BİM 15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Lipton / Pepsi İçecek Çeşitleri 1 L 35 TL - Züber Meyve Topu Çeşitleri 49.50 TL - Nescafe Xpress Kahveli Sütlü İçecek 1 L 94 TL - Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 24.50 TL - Wafer Master Crepe Fındık Kremalı Gofret 55 TL - Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 163 gr 24.50 TL











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