Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİM aktüel 3-6 Haziran kataloğu yayınlandı: Cep telefonu, taşınabilir şarj, alez, çaydanlık, su pompası, organizer...

BİM aktüel 3-6 Haziran kataloğu yayınlandı: Cep telefonu, taşınabilir şarj, alez, çaydanlık, su pompası, organizer...

16:2131/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

BİM aktüel 3-6 Mayıs tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına şaşırtan fırsatlar sunuyor. 3 Haziran 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak ürünler arasında 3 tekerlekli elektrikli motor, katlanabilir kalın teker elektrikli bisiklet, midi fırın, klima, cep telefonu ve çaydanlık gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU


- Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.495 TL

- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL

- OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL

- HP Kablosuz Mouse 579 TL




BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU


- Skyjet Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL

- RKS Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

- Heifer Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.290 TL

- Kumtel Midi Fırın 2.750 TL

- Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

- Fujiplus 12.000 BTU İnverter Klima 22.990 TL

- Philips Dikey Şarjlı Süpürge 8.990 TL

- Homend El Mikseri 799 TL

- Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.290 TL

- English Home Saç Kurutma Makinesi 799 TL

- Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL











BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU


- Emsan Emaye Kızartma Tenceresi 549 TL

- Emsan Çaydanlık 949 TL

- LAV Valeria Su Bardağı 3'lü 89 TL

- Kapaklı Saklama Kabı 39 TL

- Muffin Kek Kalıbı 6'lı 159 TL

- Renkli Su Bardağı 3'lü 139 TL

- Güveç Tencere 24 cm 109 TL

- Colorina Dik Kenarlı Salata/Servis Kasesi 75 TL







BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU


- Hazneli Spreyli Cam Silici 119 TL

- Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 99 TL

- Sarımsak Ezici 39 TL

- Metal Askılı Ayaklı Meyvelik 159 TL

- Dikdörtgen Organizer 159 TL

- Manuel Su Pompası 59 TL

- Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 25 TL

- Oval Saklama Kabı 3'lü 139 TL

- 15 Bölmeli Organizer 55 TL








BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU


- 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

- 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL

- 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34 TL

- Duvar Tipi Düzenleyici 59 TL




BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU


- Altınyıldız Classic Polo Pike Erkek T-Shirt 339 TL

- Erkek Şort 159 TL

- Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

- Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL

- Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

- Yastık Kılıfı 2'li 59 TL





BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU


- Çift Katlı Çelik Termos 799 TL

- Oyuncak İlk Motorum 399 TL

- Titan Robotlar 299 TL



BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU


- Pınar Süt 1 L 24,50 TL

- Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 299 TL

- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 L 150 TL



BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU


- Riviera Zeytinyağı Pet 5 L 745 TL

- Siyah Zeytin 1 KG 179,50 TL

- Mısır Yağı 5 L 288 TL



#BİM
#BİM aktüel ürünleri
#bim kataloğu
#bim indirimleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları