BİM aktüel 3-6 Mayıs tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına şaşırtan fırsatlar sunuyor. 3 Haziran 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak ürünler arasında 3 tekerlekli elektrikli motor, katlanabilir kalın teker elektrikli bisiklet, midi fırın, klima, cep telefonu ve çaydanlık gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak.

1 /9 BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.495 TL - Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL - OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL - HP Kablosuz Mouse 579 TL







2 /9 BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Skyjet Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL - RKS Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL - Heifer Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.290 TL - Kumtel Midi Fırın 2.750 TL - Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL - Fujiplus 12.000 BTU İnverter Klima 22.990 TL - Philips Dikey Şarjlı Süpürge 8.990 TL - Homend El Mikseri 799 TL - Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.290 TL - English Home Saç Kurutma Makinesi 799 TL - Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL





















3 /9 BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Emsan Emaye Kızartma Tenceresi 549 TL - Emsan Çaydanlık 949 TL - LAV Valeria Su Bardağı 3'lü 89 TL - Kapaklı Saklama Kabı 39 TL - Muffin Kek Kalıbı 6'lı 159 TL - Renkli Su Bardağı 3'lü 139 TL - Güveç Tencere 24 cm 109 TL - Colorina Dik Kenarlı Salata/Servis Kasesi 75 TL













4 /9 BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Hazneli Spreyli Cam Silici 119 TL - Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 99 TL - Sarımsak Ezici 39 TL - Metal Askılı Ayaklı Meyvelik 159 TL - Dikdörtgen Organizer 159 TL - Manuel Su Pompası 59 TL - Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 25 TL - Oval Saklama Kabı 3'lü 139 TL - 15 Bölmeli Organizer 55 TL















5 /9 BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL - 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL - 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34 TL - Duvar Tipi Düzenleyici 59 TL







6 /9 BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Altınyıldız Classic Polo Pike Erkek T-Shirt 339 TL - Erkek Şort 159 TL - Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL - Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL - Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL - Yastık Kılıfı 2'li 59 TL









7 /9 BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Çift Katlı Çelik Termos 799 TL - Oyuncak İlk Motorum 399 TL - Titan Robotlar 299 TL





8 /9 BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Pınar Süt 1 L 24,50 TL - Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 299 TL - Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 L 150 TL



