BİM aktüel 3-6 Mayıs tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına şaşırtan fırsatlar sunuyor. 3 Haziran 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak ürünler arasında 3 tekerlekli elektrikli motor, katlanabilir kalın teker elektrikli bisiklet, midi fırın, klima, cep telefonu ve çaydanlık gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak.
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.495 TL
- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL
- OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL
- HP Kablosuz Mouse 579 TL
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Skyjet Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL
- RKS Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
- Heifer Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.290 TL
- Kumtel Midi Fırın 2.750 TL
- Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL
- Fujiplus 12.000 BTU İnverter Klima 22.990 TL
- Philips Dikey Şarjlı Süpürge 8.990 TL
- Homend El Mikseri 799 TL
- Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.290 TL
- English Home Saç Kurutma Makinesi 799 TL
- Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Emsan Emaye Kızartma Tenceresi 549 TL
- Emsan Çaydanlık 949 TL
- LAV Valeria Su Bardağı 3'lü 89 TL
- Kapaklı Saklama Kabı 39 TL
- Muffin Kek Kalıbı 6'lı 159 TL
- Renkli Su Bardağı 3'lü 139 TL
- Güveç Tencere 24 cm 109 TL
- Colorina Dik Kenarlı Salata/Servis Kasesi 75 TL
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Hazneli Spreyli Cam Silici 119 TL
- Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 99 TL
- Sarımsak Ezici 39 TL
- Metal Askılı Ayaklı Meyvelik 159 TL
- Dikdörtgen Organizer 159 TL
- Manuel Su Pompası 59 TL
- Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 25 TL
- Oval Saklama Kabı 3'lü 139 TL
- 15 Bölmeli Organizer 55 TL
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL
- 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL
- 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34 TL
- Duvar Tipi Düzenleyici 59 TL
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Altınyıldız Classic Polo Pike Erkek T-Shirt 339 TL
- Erkek Şort 159 TL
- Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL
- Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL
- Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL
- Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çift Katlı Çelik Termos 799 TL
- Oyuncak İlk Motorum 399 TL
- Titan Robotlar 299 TL
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Pınar Süt 1 L 24,50 TL
- Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 299 TL
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 L 150 TL
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Riviera Zeytinyağı Pet 5 L 745 TL
- Siyah Zeytin 1 KG 179,50 TL
- Mısır Yağı 5 L 288 TL