Yeni haftaya futbol coşkusuyla başlayan ligler, 20 Ekim Pazartesi günü kritik maçlarla devam ederken, taraftarlar yayın kanalları ve maç saatlerini araştırıyor. 20 Ekim 2025 Pazartesi günü futbolseverler, Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga'da oynanacak maçlarla heyecan dolu bir güne hazırlanıyor. Süper Lig’de Eyüpspor ile Kasımpaşa üç puan için mücadele ederken, 1. Lig Amedspor, Serik Belediyespor’a konuk oluyor. İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig de zorlu maçlar var. Peki, 20 Ekim Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?