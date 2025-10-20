Futbol tutkunlarını heyecanlandıran yeni haftada, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alıyor. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga’da haftanın kritik maçları oynanırken, taraftarlar da gün boyu ekran başında olacak. Süper Lig’de Eyüpspor, evinde Kasımpaşa’yı konuk ederken; 1. Lig’de Amedspor, deplasmanda Serik Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Avrupa’nın önde gelen liglerinde ise dev mücadeleler futbolseverleri bekliyor. West Ham- Brentford ile Alaves - Valencia üç puana sahip olmak için yeşil sahada mücadele verecek. Peki 20 Ekim Pazartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
16:00 Serik Bld. - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:45 Al Wahda - Al Duhail AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:00 Al Sharjah - Tractor Sazi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
19:00 Al Shorta - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
20:00 Eyüpspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 İstanbulspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
21:15 Al Ahli - Al Gharafa AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
21:30 Cadiz - Burgos İspanya La Liga 2 S Sport Plus
21:45 Cremonese - Udinese İtalya Serie A S Sport 2
22:00 Alaves - Valencia İspanya La Liga S Sport
22:00 West Ham - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 3