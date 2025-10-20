Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim Pazartesi bugünkü maç programı

Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim Pazartesi bugünkü maç programı

11:2520/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol tutkunlarını heyecanlandıran yeni haftada, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alıyor. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga’da haftanın kritik maçları oynanırken, taraftarlar da gün boyu ekran başında olacak. Süper Lig’de Eyüpspor, evinde Kasımpaşa’yı konuk ederken; 1. Lig’de Amedspor, deplasmanda Serik Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Avrupa’nın önde gelen liglerinde ise dev mücadeleler futbolseverleri bekliyor. West Ham- Brentford ile Alaves - Valencia üç puana sahip olmak için yeşil sahada mücadele verecek. Peki 20 Ekim Pazartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni haftaya futbol coşkusuyla başlayan ligler, 20 Ekim Pazartesi günü kritik maçlarla devam ederken, taraftarlar yayın kanalları ve maç saatlerini araştırıyor. 20 Ekim 2025 Pazartesi günü futbolseverler, Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga'da oynanacak maçlarla heyecan dolu bir güne hazırlanıyor. Süper Lig’de Eyüpspor ile Kasımpaşa üç puan için mücadele ederken, 1. Lig Amedspor, Serik Belediyespor’a konuk oluyor. İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig de zorlu maçlar var. Peki, 20 Ekim Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

16:00 Serik Bld. - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:45 Al Wahda - Al Duhail AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Al Sharjah - Tractor Sazi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:00 Al Shorta - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

20:00 Eyüpspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 İstanbulspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

21:15 Al Ahli - Al Gharafa AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

21:30 Cadiz - Burgos İspanya La Liga 2 S Sport Plus

21:45 Cremonese - Udinese İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Alaves - Valencia İspanya La Liga S Sport

22:00 West Ham - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

#Bugünkü maçlar
#bugünkü maç programı
#Trendyol Süper Lig
#1. Lig
#Premier Lig
#Serie A
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: SSK, BAĞ-KUR, Memur, Emekli ve Asgari Ücret maaş zammı hesaplamalar