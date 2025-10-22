Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bugün de nefes kesecek. Konyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig mücadelesi verirken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Bodo Glimt'i ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Athletic Bilbao ile Karabağ karşı karşıya gelecek. Bayern Münih - Club Brugge ve Chelsea - Ajax karşılaşmasında da heyecan dorukta olacak. Futbolseverlerin takip edeceği bir diğer lig ise AFC Şampiyonlar Ligi. Orada da çekişmeli maçlar oynanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Ekim Çarşamba bugün oynanacak maçlar.