Bugün futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Trendyol Süper Lig’de Konyaspor - Beşiktaş karşı karşıya gelirken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Bodo Glimt karşısına çıkıyor. Bir diğer nefes kesecek karşılaşma ise Real Madrid - Juventus mücadelesi olacak. AFC Şampiyonlar Ligi de zorlu müsabakalar oynanacak. Günün programını kaçırmak istemeyen futbol tutkunları, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 22 Ekim Süper maç programı
13:00 Gangwon - Vissel Kobe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:00 Gamba Osaka - Nam Dinh AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
15:00 Monaco - Tottenham UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
15:15 Shanghai Shenhua - FC Seoul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
16:45 FC Goa - Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
17:00 Bayern Münih - Club Brugge UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
19:00 Al Ahli Doha - Arkadag AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:00 Esteghlal FC - Al Wehdat AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
19:45 Athletic Bilbao - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
19:45 Galatasaray - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
20:00 Konyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Ç.Rizespor - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
22:00 Atalanta - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5
22:00 Bayern Münih - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2
22:00 Chelsea - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3
22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
22:00 Monaco - Tottenham UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4
22:00 Real Madrid - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Sporting Lisbon - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6