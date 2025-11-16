Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 16 Kasım Dünya Kupası maçları programı

10:3916/11/2025, Pazar
Bugün kimin maçı var sorusu, futbol tutkunu taraftarlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı zirvede yaşanırken, İrlanda deplasmanda Macaristan’ı zorlu bir mücadelede ağırlayacak. Sırbistan - Letonya kapışması da nefesleri kesecek. Bir diğer öne çıkan eşleşme ise İtalya - Norveç maçı olacak. Mücadeleleri ekran başında takip etmek isteyen sporseverler, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda şifresiz yayınlanıyor sorusunun cevabını arıyor. İşte 16 Kasım Pazar günü oynanacak futbol maçları programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Sırbistan sahasında Letonya’yı konut ediyor. Portekiz - Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesecek bir diğer karşılaşma ise Arnavutluk - İngiltere maçı olacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Kasım Pazar bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

17:00 Macaristan - İrlanda 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

17:00 Portekiz - Ermenistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

20:00 Arnavutluk - İngiltere 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

20:00 Azerbaycan - Fransa 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

20:00 Sırbistan - Letonya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

20:00 Ukrayna - İzlanda 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

20:00 Juventus - Genoa İtalya Kadınlar Serie A W-Sport

22:00 Nijerya - Demokratik Kongo 2026 Dünya Kupası Eleme TRT Spor

22:45 İsrail - Moldova 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 İtalya - Norveç 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

23:00 Velez Sarsfield - River Plate Arjantin Primera Division Spor Smart

