Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Sırbistan sahasında Letonya’yı konut ediyor. Portekiz - Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesecek bir diğer karşılaşma ise Arnavutluk - İngiltere maçı olacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Kasım Pazar bugün oynanacak maçlar.