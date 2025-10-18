BUSKİ'DEN YENİ UYARDI GELDİ: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa ilçe ilçe su kesintisi saatleri

Bursa’da BUSKİ tarafından yürütülecek planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında 16–22 Ekim tarihleri arasında kademeli su kesintileri uygulanacak. 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak kesinti, ertesi gün sabah 05.00’te sona erecek. Kesintiden Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçeleri etkilenecek. Hastaneler, üniversiteler ve kritik tesisler kesintiden muaf tutulacak. Peki, BUSKİ planlı su kesintisi sürecinde vatandaşlar nelere dikkat etmeli?
BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
OSMANGAZİ
Alacahırka(bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar(bir kısmı), Çekirge, Çeltikköy, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca(köy hariç), Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya(alt kısmı), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer
YILDIRIM
Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık(üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa(bir kısmı), Piremir(bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey(üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yiğitler, Yiğitler Otosansit, Zümrütevler(Çiçek Cad.üst kısmı)
NİLÜFER
19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB(Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı, Kurtuluş(Kocatepe Cad.alt kısmı), Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl
MUDANYA
Altıntaş, Bademli(alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş
GÜRSU
Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, İğdir, İstiklal, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Kurtuluş, Yenidoğan, Zafer
KESTEL
Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle
KARACABEY
Hürriyet, İkizce, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Subaşı, Taşpınar