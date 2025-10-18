BUSKİ'DEN YENİ UYARDI GELDİ: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa ilçe ilçe su kesintisi saatleri

Bursa’da hafta sonu su kesintisi gündeme geldi. BUSKİ’nin duyurusuna göre, 18 Ekim Cumartesi saat 17.00’de başlayacak ve 19 Ekim sabah 05.00’e kadar sürecek planlı kesinti nedeniyle bazı ilçelerde su hizmeti geçici olarak durdurulacak. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerinde yaşayan vatandaşların bu süreçte önlem alması öneriliyor. Peki, BUSKİ’nin planlı çalışması ne amaçla yapılıyor, sular tam olarak ne zaman gelecek?