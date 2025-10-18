Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BUSKİ'DEN YENİ UYARDI GELDİ: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa ilçe ilçe su kesintisi saatleri

BUSKİ'DEN YENİ UYARDI GELDİ: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa ilçe ilçe su kesintisi saatleri

12:5818/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bursa’da BUSKİ tarafından yürütülecek planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında 16–22 Ekim tarihleri arasında kademeli su kesintileri uygulanacak. 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak kesinti, ertesi gün sabah 05.00’te sona erecek. Kesintiden Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçeleri etkilenecek. Hastaneler, üniversiteler ve kritik tesisler kesintiden muaf tutulacak. Peki, BUSKİ planlı su kesintisi sürecinde vatandaşlar nelere dikkat etmeli?

Bursa’da hafta sonu su kesintisi gündeme geldi. BUSKİ’nin duyurusuna göre, 18 Ekim Cumartesi saat 17.00’de başlayacak ve 19 Ekim sabah 05.00’e kadar sürecek planlı kesinti nedeniyle bazı ilçelerde su hizmeti geçici olarak durdurulacak. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerinde yaşayan vatandaşların bu süreçte önlem alması öneriliyor. Peki, BUSKİ’nin planlı çalışması ne amaçla yapılıyor, sular tam olarak ne zaman gelecek?

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

OSMANGAZİ

Alacahırka(bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar(bir kısmı), Çekirge, Çeltikköy, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca(köy hariç), Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya(alt kısmı), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer

YILDIRIM

Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık(üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa(bir kısmı), Piremir(bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey(üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yiğitler, Yiğitler Otosansit, Zümrütevler(Çiçek Cad.üst kısmı)

NİLÜFER

19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB(Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı, Kurtuluş(Kocatepe Cad.alt kısmı), Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl

MUDANYA

Altıntaş, Bademli(alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş

GÜRSU

Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, İğdir, İstiklal, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Kurtuluş, Yenidoğan, Zafer

KESTEL

Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle

KARACABEY

Hürriyet, İkizce, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Subaşı, Taşpınar

#BUSKİ
#BUSKİ su kesintisi
#Bursa su kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik Meclis açıklamaları son durum: 2000-2008 arası sigortalılara erken emeklilik var mı?