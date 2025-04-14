Çinli otomotiv üreticisi firmanın geçtiğimiz hafta gündeme gelen haberlerinin ardından BYD araçları fiyatları ile merak edilen konular içinde. BYD Dolphin, yeni donanım seçeneği ile birlikte Türkiye'de uygun fiyattan satışa çıkıyor. BYD Dolphin'in yüksek güvenlik standartlarına sahip yüzde 100 elektrikli comfort versiyonu satışa sunuldu. Fiyatı ve donanım seviyesine ait özellikler belli oldu. Peki, BYD Dolphin Comfort Türkiye'de ne kadar, kaç TL olacak? BYD Dolphin Comfort teknik özellikleri ve donanımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
BYD otomobillerinin fiyat listesi internette takip edilen arama başlıkları arasında yerini alıyor. Çinli otomobil üreticisi BYD, 2023 yılında Türkiye pazarına elektrikli araç modelleriyle giriş yapmıştı. Şirket, Türkiye'deki otomobil pazarında rekabetçi bir konum elde etmeyi hedefliyor. BYD'nin Türkiye pazarına girişi, elektrikli araç segmentinde rekabeti arttırdı.
BYD'den Türkiye'ye uygun fiyatlı araba
BYD'nin yüzde 100 elektrikli C segment hatchback modeli olan Dolphin, güncellenen yeni özellikleri ve donanımıyla birlikte nisan ayının ikinci yarısından itibaren BYD bayilerinde satışa çıkacak. Türkiye'deki diğer araç markalarının fiyatlarına kıyasla BYD, yüzde yüz elektrikli otomobilini 1 milyon 295 bin TL'den yeni sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.
BYD DOLPHIN ARTIK 'COMFORT' PAKETİYLE SATIŞA ÇIKIYOR
BYD Dolphin'in mevcut 'Design' donanım seviyesine alternatif olarak BYD Comfort, ürün yelpazesine eklendi. Bu donanım seviyesinde yağmur sensörlü ön cam silecekleri, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 6 hoparlörlü ses sistemi, ergonomik tasarıma sahip vegan deri döşeme, 12.8 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 5 inç dijital gösterge paneli, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, sesli komut sistemi ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor.
Design donanımda ise bu özelliklere ek olarak geniş panoramik cam tavan, havalandırmalı kablosuz sarj istasyonu (50W), karatılmış arka camlar ve ön koltuk havalandırma özelliği yer alıyor.
HIZLI SARJ İMKANI
BYD Dolphin'e gelen tek yenilik, Comfort donanım seviyesinin eklenmesi ile kalmayarak daha hızlı sarj imkanı için DC hızlı sarj kapasitesi 88 kW’tan 110 kW’a yükseltildi.
Bu sayede Dolphin'in yüzde 30'dan yüzde 80'e sarj süresi ise 26 dakikaya inmiş oldu. Buna ek olarak PTC ısıtıcının gücü ise 1kW değerden 3 kW değere çıkartıldı ve daha yüsek bir klima gücü elde edildi.
Orta konsolda yer alan akıllı telefon kablosuz şarj ünitesi gücü 15W’tan 50W’a çıkarılarak, havalandırma özelliği eklendi. Aracın bagaj hacmi ise 345 litreden 364 litreye çıkarılarak daha geniş bir bagaj kapasitesi sağlanıyor.
204 HP güç ve 290 Nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlayan Dolphin, 160 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. WLTP ölçümlerine göre 427 km menzil ve 15.9 kWsa enerji tüketimi sunan model, 110 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80’e 26 dakikada şarj edebiliyor.
BYD DOLPHIN TÜRKİYE'DE NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
BYD'nin yüzde 100 elektrikli C segment hatchback modeli olan Dolphin, güncellenen yeni özellikleri ve donanımıyla birlikte nisan ayının ikinci yarısından itibaren BYD bayilerinde satışa çıkacak. Türkiye'deki diğer araç markalarının fiyatlarına kıyasla BYD, yüzde yüz elektrikli otomobilini 1 milyon 295 bin TL'den yeni sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.
TEKNOLOJİ GÜNCELLEMELERİ
BYD Dolphin’deki tek yenilik Comfort donanım seviyesinin eklenmesi ile sınırlı değil. Daha hızlı şarj imkânı için DC hızlı şarj kapasitesi 88 kW’tan 110 kW’a yükseltildi. Böylece, Dolphin’in %30’dan %80’e şarj süresi sadece 26 dakika tamamlanıyor. Bununla birlikte PTC ısıtıcının gücü de 1kW değerden 3 kW değere çıkartılarak daha yüksek bir klima gücü elde ediliyor.
Orta konsolda yer alan akıllı telefon kablosuz şarj ünitesi gücü 15W’tan 50W’a çıkarılarak, havalandırma özelliği eklendi. Aracın bagaj hacmi ise 345 litreden 364 litreye çıkarılarak daha geniş bir bagaj kapasitesi sağlanıyor. - Kaynak: donanimhaber.com
EN UYGUN BYD MODELİ
Türkiye'de yüksek satış adetleri ile birlikte dikkat çeken BYD elini daha da güçlendiriyor. 7 modelini Türkiye'de satışa sunan marka Dolphin'in Comfort versiyonunu da satışa sunarken yüzde 100 elektrikli otomobil Türkiye'de satışa sunulan en uygun BYD modeli olacak.