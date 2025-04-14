BYD DOLPHIN ARTIK 'COMFORT' PAKETİYLE SATIŞA ÇIKIYOR

BYD Dolphin'in mevcut 'Design' donanım seviyesine alternatif olarak BYD Comfort, ürün yelpazesine eklendi. Bu donanım seviyesinde yağmur sensörlü ön cam silecekleri, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 6 hoparlörlü ses sistemi, ergonomik tasarıma sahip vegan deri döşeme, 12.8 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 5 inç dijital gösterge paneli, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, sesli komut sistemi ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Design donanımda ise bu özelliklere ek olarak geniş panoramik cam tavan, havalandırmalı kablosuz sarj istasyonu (50W), karatılmış arka camlar ve ön koltuk havalandırma özelliği yer alıyor.







