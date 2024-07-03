Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (EDU-CARE) ikinci safhasına, 16 bin 831 kişinin başvurduğunu açıkladı. Çalışan Annelere 325 Euro sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, çalışan annelere 325 euro destek sonuçları ne zaman açıklanacak? Çalışan annelere 325 € parası ne zaman yatacak? İşte detaylar.

1 / 10 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 euro destek verileceğini açıklamıştı. Peki Çalışan annelere 325 euro destek sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 / 10 Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, şunları dile getirmişti: "Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak.

3 / 10 Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden 7 bin kadın faydalanacak." Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade etmişti.

4 / 10 Çalışan Annelere 325 Euro destek başvurusu kaç kişi yaptı? Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EDU-CARE projesinin ikinci safhasının açılışını bugün gerçekleştirdiklerini anımsattı.

5 / 10 Proje sayesinde kayıtlı kadın istihdamı ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini belirten Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı. Annelerimiz sigortayla, çocuklarımız eğitimli bakıcıyla güvende." ifadelerini kullandı.

6 / 10 Çalışan Annelere 325 Euro destek hangi illerde var? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç ilde uygulanacak projeyle 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek.

7 / 10 Çalışan Annelere 325 Euro destek sonuçları ne zaman açıklanacak? Çalışan annelere 325 euro destek projesinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

8 / 10 Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvurular aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek. ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN





9 / 10 Çalışan annelere 325 euro ne kadar, kaç ay verilecek? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç ilde uygulanacak projeyle 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek.