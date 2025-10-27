Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin faydalandığı İŞKUR Gençlik Programında başvurular her üniversitede farkı tarihlerde başladı. Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuru işlemleri 20-24 Ekim tarihleri arasında alındı. Kura çekilişleri ise bugün yapılacak. Peki Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?
Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?
Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 09:00 Üniversitenin Kongre Merkezinde yapılacak olup, dileyen öğrenciler kura çekimini izleyebilir. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Programda katılımcıların seçim yöntemi olarak Noter Kurası kullanılacaktır.
Kura sonucunda oluşturulan asil listeler nihai liste olmayıp, gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşir.
Başvuru aşamasında evrak istenmemekte olup noter kurasında çıkan öğrencilerimizden evrak istenecektir.
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere 3463 kontenjan ayrılmıştır.
İlan üzerinde 28 farklı portal kodu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu portal kodlarında yer alan Birim/Fakülteleri çalışmak istedikleri yer olarak tercih edebilecektir. (Okuduğunuz bölüm ile tercih yaptığınız bölüm aynı birim olması zorunluluğu yoktur.)
Tercih ettiğiniz Fakülte/Birim görev yerinizi kendisine bağlı birimlere (atölyeler, işletmeler, bürolar vb.) ya da uygun gördüğü farklı bir birime belirleyecektir.
Örneğin, Sağlık sektörüne ilişkin bölümler mümkün olduğunca Balcalı Hastanesinde görevlendirilebilir.
Spor Tesisleri, Sağlıklı Yaşam Merkezi gibi birimler için Spor Bilimleri Fakültesini tercih edebilirsiniz.
Rektörlüğümüze bağlı Birimler ve aşağıda ismi bulunan birimlerde görev almak için portal yüklenicilerine ait ilan koduna başvurmanız gerekmektedir. (Örneğin Kütüphanede çalışabilmek için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait ilan üzerinden başvuru yapmalısınız.)
Ç.Ü.SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZGELİRLER (970) kodu altında yer alan birimler şu şekildedir:
Sks Daire Başkanlığı (Merkezi Kafeterya, Kültür Müdürlüğü, Medikososyal Merkezi, Anaokulu, Öğrenci Kantinleri, Kayıkhane Restoran, Konukevleri), Genel Sekreterlik, İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Kütüphane Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Su Ürünleri Fakültesi, Soyap, Haber Merkezi, Kariyer Merkezi, Dış İlişkiler Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Kalite Koordinatörlüğü, Tömer, Yadyo, Proje Geliştirme Birimi (Arges), Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Çümerlab, Sabidam,Subtropik Meyveler Uygulama Araştırma Merkezi, İsg Birimi, Uzaymer, Devlet Konservatuvarı, Bağımlılık Ve Adli Bilimler Enstitüsü,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü.