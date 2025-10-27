İlan üzerinde 28 farklı portal kodu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu portal kodlarında yer alan Birim/Fakülteleri çalışmak istedikleri yer olarak tercih edebilecektir. (Okuduğunuz bölüm ile tercih yaptığınız bölüm aynı birim olması zorunluluğu yoktur.)

Tercih ettiğiniz Fakülte/Birim görev yerinizi kendisine bağlı birimlere (atölyeler, işletmeler, bürolar vb.) ya da uygun gördüğü farklı bir birime belirleyecektir.

Örneğin, Sağlık sektörüne ilişkin bölümler mümkün olduğunca Balcalı Hastanesinde görevlendirilebilir.

Spor Tesisleri, Sağlıklı Yaşam Merkezi gibi birimler için Spor Bilimleri Fakültesini tercih edebilirsiniz.

Rektörlüğümüze bağlı Birimler ve aşağıda ismi bulunan birimlerde görev almak için portal yüklenicilerine ait ilan koduna başvurmanız gerekmektedir. (Örneğin Kütüphanede çalışabilmek için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait ilan üzerinden başvuru yapmalısınız.)