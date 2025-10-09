Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesini inceliyor. Kütahya'da gece yarısı deprem medyana geldi. Deprem İstanbul ve Marmara Bölgesinde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 9 Ekim 2025 Perşembe bugün meydana gelen depremler.
İSTANBUL'DA DEPREM HİSSEDİLDİ
İstanbul ve Marmara Bölgesinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin Kütahya Simav'da 5.0 büyüklüğünde gerçekleştiğini bildirdi.
DEPREMİN MERKEZİ KÜTAHYA
Kütahya'da peş peşe depremler sürüyor.
Son olarak bu gece 02.54 sıralarında Kütahya'da Simav-Yemişli merkezli bir deprem meydana geldi.
AFAD, deprem büyüklüğünü 5.0 olarak ölçtü.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
9 EKİM SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ölçümlerine göre saat 03.07'de ve 05.19'da Kütahya Simav'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 02.54'te Kütahya Simav'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
