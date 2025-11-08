DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 8 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

27 Ekim 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde gün içinde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntılar dikkat çekti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre kaydedilen depremler, vatandaşlarda “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşte günün son depremler listesi…
BALIKESİR’DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00.33’te Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 04.52’de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem daha oldu. 4.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 14.71 kilometre derinliğinde meydana geldi.
7 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-11-07 04:52:37 39.14694 28.21694 14.71 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:33:22 39.20472 28.30694 7.01 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.