AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Özellikle Balıkesir Sındırgı merkezli depremler sıklığını artırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 2 deprem yaşandığını duyurdu. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 10 Kasım 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de ise, 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. İki deprem de çevre iller ve İstanbul’da da hissedildi.



2025-11-10 08:45:58 39.1475 28.29611 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 08:44:11 39.13333 28.19528 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 08:42:47 39.26056 28.17139 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 08:42:14 39.21889 28.17278 7.01 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 08:36:23 39.83694 42.23972 7.11 ML 2.2 Horasan (Erzurum) 2025-11-10 08:33:02 39.25111 28.15861 6.97 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 08:26:44 39.26139 28.15583 7.01 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 08:20:53 39.24778 28.1625 7.01 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 08:17:41 39.25611 28.16472 6.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 08:15:17 39.20583 28.3225 8.39 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 08:10:19 39.1375 28.28083 7.06 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 08:05:05 39.10583 28.28917 6.84 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 08:03:01 34.71583 25.85972 5.96 ML 3.1 Akdeniz 2025-11-10 07:59:36 39.23167 28.16889 10.09 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:55:56 39.22639 28.15111 8.28 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:54:49 39.25389 28.14306 9.31 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:52:29 39.25861 28.11861 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:47:36 39.23694 28.15278 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:44:35 39.22833 28.15944 6.98 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:41:42 39.15111 28.29417 6.99 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:37:32 39.24417 28.14194 7.01 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:32:30 39.18111 28.23806 6.8 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:28:53 39.16417 28.27528 6.99 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:27:03 39.2375 28.13556 7.02 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:22:45 39.25833 28.16889 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:18:03 39.26194 28.15833 9.41 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:16:21 39.21778 28.14972 6.41 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:15:16 39.25111 28.16472 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:13:47 39.21583 28.13306 10.67 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:11:22 39.19861 28.15222 7.82 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:10:20 39.24583 28.14417 6.18 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:07:32 39.24333 28.15889 7.39 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 07:04:17 39.20389 28.17333 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:57:02 39.20028 28.09111 12.36 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:55:25 39.23083 28.16694 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:53:56 39.2575 28.15417 6.99 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:48:46 39.23028 28.14528 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:47:29 39.23917 28.1475 12.02 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:42:07 39.2525 28.16361 10.05 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:40:18 39.25694 28.14889 10.36 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:38:46 39.22667 28.1625 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:36:13 39.23472 28.15 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:34:10 39.245 28.16528 6.96 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:26:22 39.22028 28.16056 6.98 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:24:52 39.25556 28.15472 10.75 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:24:04 39.24278 28.15167 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:23:34 39.23556 28.15472 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:17:25 39.22611 28.16389 7.01 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-10 06:11:28 39.23333 28.15139 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

