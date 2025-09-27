DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2025: DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2025 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, lisans programlarına yerleşemeyen adaylar ek tercih dönemini bekliyor. Boş kalan kontenjanlar için yapılacak yerleştirmelerde gözler DGS ek tercih kılavuzuna çevrildi. Ek tercihlerin başlangıç tarihi merak konusu.
DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
DGS ek tercih tariheleri henüz belli değil. Tercih tarihleri ÖSYM tarafından yapılacak duyuru kapsamında belli olacak.
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
DGS ek tercih kılavuzu da yayınlanmadı. ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz kapsamında taban puanları ve boş kontenjanlarına da yer verilecek.
DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.