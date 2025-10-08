DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2025: DGS ek tercih tarihleri ne zaman yapılacak, başvuru ücretleri açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla belli oldu. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih süreci ile yeniden şans elde edecek. Boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yapılacak ikinci yerleştirmelere ilişkin detaylar ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu ve başvuru ekranı üzerinden erişime açıldı.

1 /4 ÖSYM, 2025 DGS ek tercih takvimini açıkladı. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen ancak ilk yerleştirmede sonuç alamayan adaylar için ek tercih süreci resmen başladı. Adaylar, ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte DGS ek tercih tarihleri, başvuru ekranı ve süreçle ilgili merak edilenler…

2 /4 DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

3 /4 DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR? 2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır: a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.