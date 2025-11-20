Diyanet Akademisi 1250 Aday Din Görevlisi alımı 2025: Kur'an Kursu Öğreticisi (KKÖ) başvuruları ne zaman başlıyor? Şartları neler? İşte KPSS şartı ve sınav süreci detayları





Eğitim süreci ve özlük hakları

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, göreve başlamadan önce Diyanet Akademisi bünyesinde mesleki eğitime alınacak. Eğitim süresine ilişkin önemli detaylar: Eğitim süresi en az 6 ay olacak, program Akademi tarafından belirlenecek. Kur’an kursu öğreticisi alanındaki adaylara her ay 6000 gösterge × memur katsayısı tutarında vergisiz harçlık ödenecek. Barınma, iaşe ve sağlık giderleri Diyanet tarafından karşılanacak. Eğitim süresi boyunca askerlik hizmeti ertelenebilecek.





Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlar, 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başlayacak. Sözleşmeliler ilk üç yıl yer değişikliği yapamayacak.



