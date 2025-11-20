Diyanet Akademisi 1250 Aday Din Görevlisi alımı 2025: Kur'an Kursu Öğreticisi (KKÖ) başvuruları ne zaman başlıyor? Şartları neler? İşte KPSS şartı ve sınav süreci detayları

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Kur’an kursu öğreticisi alanında istihdam edilmek üzere Aday Din Görevlisi (4/B sözleşmeli) alımına ilişkin duyurusunu yayımladı. Peki başvurular hangi tarihlerde yapılacak, kaç kontenjan ayrıldı ve adaylarda hangi şartlar aranıyor? KPSSP124 puan türünden en az 50 puan isteyen Diyanet, her grup için kontenjanın üç katı adayı sözlü sınava çağıracak. Sınavın nerede yapılacağı, eğitim sürecinin nasıl işleyeceği ve adayların hangi haklara sahip olacağı da merak konusu. İşte Diyanet Akademisi 2025 yılı 1250 Aday Din Görevlisi (Kur'an Kursu Öğreticisi (KKÖ)) alımına dair tüm detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Kur’an Kursu Öğreticisi (Aday Din Görevlisi) alımı duyurusunu yayımladı. KPSSP124 puan sıralamasına göre yapılacak alımda başvurular 24 Kasım–5 Aralık 2025 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr üzerinden kabul edilecek. Alım yapılacak kontenjanlar için adaylardan en az 50 KPSS puanı, ilgili öğrenim şartı, görev yapmaya engel bir durumun bulunmaması ve bazı gruplar için hafızlık belgesi isteniyor. Başvuruda kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak; sınav Ankara’da Kur’an-ı Kerim, dini bilgiler ve hitabet alanlarında yapılacak. Başarılı olanlar Diyanet Akademisi’nde en az altı aylık mesleki eğitim alarak 4/B sözleşmeli olarak atanacak.
Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi KKÖ başvuruları ne zaman başlayacak?
Başvurular 24 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Adayların başvurularını kişisel olarak yapması gerekiyor.
Öğrenim ve hafızlık bilgileri sistem tarafından otomatik kontrol edilirken, bilgileri görünmeyen adayların başvuru öncesinde bağlı bulundukları kurumlarda kayıt güncellemesi yaptırması gerekiyor.
Başvuru Şartları
Adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar,
- Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki ortak nitelikler,
- İlgili ünvana uygun mezuniyet şartı,
- 2024 KPSSP124 puan türünden en az 50 puan,
- Görev yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak,
- +Hafız grupları için hafızlık şartı,
- Hâlihazırda aynı ünvanlarda Diyanet teşkilatında çalışmıyor olmak.
Ayrıca sözleşmesi bir yıl dolmadan feshedilen kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek.
Sözlü sınav detayları
Sınav Ankara’da sözlü olarak yapılacak. Başvuru sayısının kontenjanı aşması durumunda adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre, her grup için kontenjanın üç katı aday sınava çağrılacak.
Sınav konuları
Kur’an-ı Kerim: 70 puan
Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer, ahlak): 20 puan
Hitabet: 10 puan
Sınavdan başarılı sayılmak için en az 70 puan almak yeterli olacak.
Eğitim süreci ve özlük hakları
Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, göreve başlamadan önce Diyanet Akademisi bünyesinde mesleki eğitime alınacak. Eğitim süresine ilişkin önemli detaylar: Eğitim süresi en az 6 ay olacak, program Akademi tarafından belirlenecek. Kur’an kursu öğreticisi alanındaki adaylara her ay 6000 gösterge × memur katsayısı tutarında vergisiz harçlık ödenecek. Barınma, iaşe ve sağlık giderleri Diyanet tarafından karşılanacak. Eğitim süresi boyunca askerlik hizmeti ertelenebilecek.
Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlar, 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başlayacak. Sözleşmeliler ilk üç yıl yer değişikliği yapamayacak.
Mecburi hizmet şartı
Adaylar, eğitim süresi kadar mecburi hizmet yapmakla yükümlü olacak. Sağlık dışında bir nedenle eğitimden ayrılanlar veya görevden çekilenler, kendileri için yapılan tüm masrafları geri ödemek zorunda kalacak.
Sonuçlar nereden açıklanacak?
Sınav tarihleri, giriş belgeleri ve tüm sonuç duyuruları Diyanet İşleri Başkanlığı resmî internet sitesinde yayımlanacak. Adaylara ayrıca posta veya SMS yoluyla tebligat yapılmayacak.