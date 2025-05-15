DOĞUM YARDIMI ÖDEME TARİHLERİ: Doğum yardımı ödeme tarihleri netleşti mi, ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor.

Doğum yardımı ödeme başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınacak. Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabiliyor.

Başvurunun, çocuğun sağ olması kaydıyla ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.