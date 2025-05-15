DOĞUM YARDIMI ÖDEME TARİHLERİ: Doğum yardımı ödeme tarihleri netleşti mi, ne zaman yatacak?

Aile destekleri kapsamında uygulamaya alınan 5 bin TL’lik doğum yardımı için ödeme takvimi merakla bekleniyor. 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından artırılan destek tutarlarıyla birlikte, yeni doğum yapan annelere sağlanan ödemeler gündemdeki yerini koruyor. Başvurular e-Devlet üzerinden sürerken, hak sahipleri “Doğum yardımı Mayıs 2025’te ne zaman yatacak?” sorusunun yanıtına odaklandı. Gözler şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamada.
2025 yılıyla birlikte doğum yardımı ödemelerinde kapsam genişletildi, destek miktarları arttı. Yeni doğum yapan annelere 5 bin TL’lik tek seferlik ödeme sağlanırken, düzenli desteklerin de devreye alınmasıyla birlikte gözler doğum parası ödeme tarihine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın e-Devlet üzerinden başvuruları almaya devam ettiği destek için, Mayıs ayı ödeme günleri milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. “Doğum yardımı ne zaman yatacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, ödemelerin ay ortasında hesaplara geçmesi bekleniyor.
DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK, ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz haftalarda doğum yardımı ödemelerinin Mayıs ayı itibarıyla annelerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını açıkladı.
Bununla birlikte 5 bin TL doğum yardımı ve çocuk parası ödeme takvimi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
2025 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?
2025 yılı itibarıyla çocuk yardımı tutarları da güncellendi. Buna göre yapılacak ödeme tutarları şu şekilde;
Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek sağlanacak.
ÇOCUK PARASI KAÇ YAŞINA KADAR VERİLECEK?
Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?
Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor.
Doğum yardımı ödeme başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınacak. Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabiliyor.
Başvurunun, çocuğun sağ olması kaydıyla ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.
BAŞVURULAR EN GEÇ 15 GÜNDE SONUÇLANIYOR
Başvurular, sistem üzerinden en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor.
Bakanlığın, fiziki belge incelenmesi ve mahallinde araştırma yapılması gereken hallerde düzenleme yapma yetkisi bulunuyor.
Yönetmelik kapsamında, doğum yardımı miktarı, annenin daha önce sağ olarak doğum yaptığı çocuk sayısına göre belirlenecek.
Türk vatandaşı olmayan annenin, Türk vatandaşı olmayan babadan olan çocukları değerlendirmeye alınmayacak. Evlat edinilen çocuklar ise çocuk sayısına dahil edilirken, evlat edinilme tarihi esas alınacak.
Ayrıca çocuk sayısının belirlenmesinde, 1 Ocak 2025'ten önce doğmuş çocuklar da hesaba katılacak.