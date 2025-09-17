Çocuk sayısına göre farklı tutarlarda yapılan bu ödemeler, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dünyaya gelen her çocuk için herhangi bir şart aranmaksızın sağlanıyor. ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Peki, Eylül ayına ait doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte 2025 Eylül dönemi doğum yardımı ödemelerine dair güncel bilgiler.

1 Ocak 2025 sonrasında dünyaya gelen her çocuk için herhangi bir koşul aranmaksızın sağlanan doğum yardımları, çocuk sayısına göre farklı tutarlarda ödeniyor. Buna göre ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl boyunca aylık 5 bin TL destek veriliyor. Peki, Eylül ayına ait doğum yardımı ödemeleri vatandaşların hesaplarına hangi tarihte yatırılacak?

DOĞUM YARDIMI ÇOCUK PARASI EYLÜL AYI ÖDEMELERİ YATTI MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 29 Ağustos 2025 tarihinde yatmıştı.

DOĞUM PARASI NE KADAR? 1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI AYLIK TUTARI İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer) 2. çocuk: 1.500 TL (60 ay) 3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.

DOĞUM YARDIMI ÇOCUK PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.