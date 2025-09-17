Çocuk sayısına göre farklı tutarlarda yapılan bu ödemeler, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dünyaya gelen her çocuk için herhangi bir şart aranmaksızın sağlanıyor. ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Peki, Eylül ayına ait doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte 2025 Eylül dönemi doğum yardımı ödemelerine dair güncel bilgiler.
DOĞUM YARDIMI ÇOCUK PARASI EYLÜL AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 29 Ağustos 2025 tarihinde yatmıştı.
DOĞUM PARASI NE KADAR? 1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.
DOĞUM YARDIMI ÇOCUK PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.
