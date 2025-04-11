Başvurular ne zaman açıklanacak?





Başvurular, sistem üzerinden en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor. Yönetmelik kapsamında, doğum yardımı miktarı, annenin daha önce sağ olarak doğum yaptığı çocuk sayısına göre belirlenecek. Türk vatandaşı olmayan annenin, Türk vatandaşı olmayan babadan olan çocukları değerlendirmeye alınmayacak.





Evlat edinilen çocuklar ise çocuk sayısına dahil edilirken, evlat edinilme tarihi esas alınacak. Ayrıca çocuk sayısının belirlenmesinde, 1 Ocak 2025'ten önce doğmuş çocuklar da hesaba katılacak.