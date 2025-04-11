Çocuk yardımı ya da diğer adıyla doğum yardımı başvuru tarihleri ve şartları gündemde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğum Yardımı Yönetmeliğinde, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için yeni destekler ve uygulama esaslarını netleşti. Peki, Çocuk yardımı ne kadar 2025? Doğum yardımı ödemesinde vergi ve kesinti olacak mı? İşte ayrıntılar.
8 Nisan'dan bu yana 18 bin 227 kişinin başvurduğu doğum yardımı için yönetmelik yayımlandı. Doğum yardımı, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için verilecek, başvurular en geç 15 günde sonuçlandırılacak. Doğum yardımı desteği ödemelerinde kesinti olacak mı?
Çocuk yardımı ödemesinde vergi ve kesinti olacak mı?
8 Nisan'dan bu yana 18 bin 227 kişinin başvurduğu doğum yardımı için yönetmelik yayımlandı. Doğum yardımı, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için verilecek, başvurular en geç 15 günde sonuçlandırılacak. Destek, vergi ve kesintiye tabi olmayacak.
Doğum Yardımı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı Tanıtım Programı"nda müjdesini verdiği doğum yardımı için başvurular alınmaya başlanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Doğum Yardımı Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kimler doğum yardımı alabilecek?
Doğum yardımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek doğum yardımından faydalanabilmek için belirli koşulların bir arada sağlanması gerekiyor.
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruları 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden alınan doğum yardımlarına şu ana kadar 18 bin 227 kişinin başvurduğunu bildirdi. Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikâmet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor.
Tüm bu şartlar gerçekleşmeden doğum yardımı alınamıyor. Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabiliyor.
Başvurunun, çocuğun sağ olması kaydıyla ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvurular, anne Türk vatandaşı ve sağ ise anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılacak.
Evlatlıklar için de yardım alınabilecek
Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde ise başvuru, çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilecek.
Başvurular ne zaman açıklanacak?
Başvurular, sistem üzerinden en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor. Yönetmelik kapsamında, doğum yardımı miktarı, annenin daha önce sağ olarak doğum yaptığı çocuk sayısına göre belirlenecek. Türk vatandaşı olmayan annenin, Türk vatandaşı olmayan babadan olan çocukları değerlendirmeye alınmayacak.
Evlat edinilen çocuklar ise çocuk sayısına dahil edilirken, evlat edinilme tarihi esas alınacak. Ayrıca çocuk sayısının belirlenmesinde, 1 Ocak 2025'ten önce doğmuş çocuklar da hesaba katılacak.
Doğum yardımı ne kadar, kaç TL?
Doğum yardımı, sistem üzerinden onaylandıktan sonra başvurunun yapıldığı ay itibarıyla ödenecek. Yönetmelik kapsamında gerekli şartları taşıyanlara birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.