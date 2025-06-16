Dolar euro ne kadar kaç TL oldu?

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor. Yeni günde Dolar/TL 39,4058 (alış) 39,4946'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 45,6149 TL seviyelerinde seyrediyor.



