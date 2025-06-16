İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırılarının ardından piyasalar alt üst oldu. Altın fırladı, borsa düştü, dolara talep arttı. ham petrol fiyatı yüzde 6,00 yükselişle 74,04 dolara ulaştı. İşte Döviz kurunda son durum...
İsrail ve İran arasındaki çatışmalar hafta sonunda da devam ederken, piyasalara çevrildi. Karşılıklı saldırılar sonrası brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 yükselişle 73,9 dolardan başladı. Peki Dolar euro ne kadar kaç TL oldu? Döviz kuru yükseldi mi?
Dolar euro ne kadar kaç TL oldu?
Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor. Yeni günde Dolar/TL 39,4058 (alış) 39,4946'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 45,6149 TL seviyelerinde seyrediyor.
Borsa düştü mü son durum nedir?
Orta Doğu'daki haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, pay piyasalarında ABD ve Çin'in tarife anlaşmasının ardından artan risk iştahının Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasının ardından azaldığını ifade ederek, İran ve İsrail arasındaki gerilimin enerji arzı için oluşturduğu belirsizlik sebebiyle imalat sanayi için riskler oluşturabileceğini söyledi.
Öte yandan, ABD'nin ticaret ortaklarıyla olan tarife müzakerelerine yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor. Bu hafta Kanada'daki G7 zirvesinde liderlerin ticaret ilişkilerini de masaya yatırması bekleniyor. Analistler, ABD'de tarife müzakerelerine yönelik iyimserlikle azalan enflasyon-resesyon endişelerinin Orta Doğu'da ortaya çıkan jeopolitik gerilimlerle tekrar artabileceğini belirtti.
Analistler, Hürmüz Boğazı'nda olası kapatma girişimlerinin enflasyonla mücadele eden tüm ülkeleri zora sokacağını belirterek, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa tarafından yakından takip edildiğini söyledi.