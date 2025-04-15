DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU: Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? İlk evim kampanyası...

İLK EVİM KAMPANYASI DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında duyurulan düşük faizli konut kredisi için başvuru şartları henüz tam olarak belirlenmedi. Ancak kampanyanın temel hedefi doğrultusunda bazı beklentiler mevcut:

Kimler Başvurabilir: Kredinin hiç evi olmayan, yani ilk kez ev alacak vatandaşlara yönelik olması bekleniyor.

Faiz Oranı: Uygulanacak faiz oranının %1.20 olması beklentisi var.

Vade: Kredi vadesinin 15 yıl (180 ay) olması öngörülüyor.

Kampanyanın kesin başvuru şartları, uygunluk kriterleri ve diğer detayları resmi olarak açıklandığında haberimizde yer alacaktır.