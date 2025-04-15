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DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU: Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? İlk evim kampanyası...

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU: Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? İlk evim kampanyası...

09:3915/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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İlk kez ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren düşük faizli konut kredisi kampanyasında gözler hükümetten gelecek açıklamaya çevrildi. "İlk Evim" adıyla hayata geçirilmesi planlanan ve yüzde 1.20 faiz oranı ile 15 yıl vade imkânı sunacak kampanya için başvuru şartları ve tarihleri merakla bekleniyor. Ekonomik destek paketi kapsamında duyurulması beklenen yeni sistemle, ilk evini alacak vatandaşlara uygun koşullarda kredi verilmesi hedefleniyor.

İlk kez ev sahibi olacaklar için hazırlanan düşük faizli “İlk Evim Konut Kredisi” kampanyasında geri sayım başladı. Orta Vadeli Program kapsamında devreye alınacak destek paketiyle, dar ve orta gelirli vatandaşlara 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vadeyle konut kredisi sunulması hedefleniyor. Başvuru şartları ve tarihleri merakla beklenirken, kampanyanın gençler ve ilk kez ev alacaklar için önemli bir fırsat yaratması bekleniyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hükümetin üzerinde çalıştığı ve ilk kez ev sahibi olacaklar için büyük bir fırsat sunması beklenen düşük faiz oranlı İlk Evim Konut Kredisi kampanyasının başlangıç tarihi henüz netleşmedi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, kampanyanın detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, konut kredisi kampanyasıyla ilgili düzenlemenin yeni yasama yılında Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor. Kampanya başladığında, dar gelirli vatandaşlar düşük faizli kredi imkanıyla konut sahibi olma yolunda önemli bir adım atabilecek.

İLK EVİM KONUT KAMPANYASINDA VADE SAYISI NE KADAR OLACAK?

İlk Evim kampanyası kapsamında sunulacak kredinin vadesi de merak edilen konular arasında. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) daha önce ikinci ev alımlarında kredi kullanımını sınırlandırması, yeni kampanyanın ilk kez ev alacaklara odaklanacağını gösteriyor. Böylece yatırım için alanlara değil, oturmak için ilk evini alanlara dönük bir kampanya yapılmış olacak.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, piyasadaki beklentiler kredinin vadesinin 15 yıla (180 ay) kadar uzayabileceği yönünde. Faiz oranının ise yüzde 1.20 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu koşullar, uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olmayı kolaylaştıracak.

İLK EVİM KAMPANYASI DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında duyurulan düşük faizli konut kredisi için başvuru şartları henüz tam olarak belirlenmedi. Ancak kampanyanın temel hedefi doğrultusunda bazı beklentiler mevcut:

Kimler Başvurabilir: Kredinin hiç evi olmayan, yani ilk kez ev alacak vatandaşlara yönelik olması bekleniyor.

Faiz Oranı: Uygulanacak faiz oranının %1.20 olması beklentisi var.

Vade: Kredi vadesinin 15 yıl (180 ay) olması öngörülüyor.

Kampanyanın kesin başvuru şartları, uygunluk kriterleri ve diğer detayları resmi olarak açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

ÖRNEK HESAPLAMA

Kredi türü: Konut kredisi

Kredi tutarı: 2.000.000 TL

Kredi vadesi: 180 ay

Faiz oranı: 1.20

2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:

Aylık Taksit: 27.174,45 TL

Faiz Oranı: %1,20

Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL

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