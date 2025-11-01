EHLİYET YENİLEME SON GÜN: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yenilememe cezası var mı, ne kadar?

Ehliyet yenileme işlemleri için son gün geldi çattı. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Ekim 2025 Cuma günü olarak açıklanmıştı. Süresinde değişim işlemlerini tamamlamayan vatandaşlar için ehliyet yenileme ücretlerinde artış yapılacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince eski tip ehliyetlerin bu tarihten sonra geçersiz sayılacağı bildirildi.
Ehliyet yenilemede kritik gün! 2025 yılı için belirlenen sürücü belgesi yenileme süresi bugün sona eriyor. Eski tip ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar, hem idari yaptırımla hem de artışlı yenileme ücretiyle karşılaşacak. 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak.
EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?
1 Ocak 2016'dan itibaren başlayan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesine yönelik süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona eriyor. Bununla birlikte ehliyet yenileme süresinin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama veya karar bulunmuyor.
Eski tip ehliyetler, bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu sürenin ardından eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin, bugün mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
GEÇERSİZ SAYILACAK
Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı.
Yapılan uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.
Açıklanan sürenin bitiminden itibaren eski tip ehliyetler artık geçersiz sayılacak.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ehliyet değiştirme ücreti bugüne kadar 15 TL iken bugünden itibaren B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.
A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.