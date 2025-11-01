EHLİYET YENİLEME SON GÜN: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yenilememe cezası var mı, ne kadar?

GEÇERSİZ SAYILACAK

Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı.

Yapılan uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

Açıklanan sürenin bitiminden itibaren eski tip ehliyetler artık geçersiz sayılacak.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet değiştirme ücreti bugüne kadar 15 TL iken bugünden itibaren B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.