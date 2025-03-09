Kirayı elden veren kiracı ceza alır mı?

Bakanlık, kirada cezaları artıran düzenlemeyi Ekim 2024'ye resmen devreye aldı. Ayrıca bu düzenleme ile konut kiralarında da hem kiracı hem de ev sahibinde ceza uygulamasına geçildi. Buna göre iş yeri kiralarında bütün tutarların ve konut kiralarında 500 lira üzerinin bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi gerekiyor.