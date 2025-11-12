Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Kasım Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. 12 Kasım Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım Çarşamba günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...
İstanbul'da bugün 12 Kasım Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:
İstanbul Arnavutköy
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 08.00 - 16.00
Kesinti Nedeni: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Yassıören Mahallesi, Hadımköy Sokak
Merkez - Yassıören Mahallesi, Balkırı Sokak
Yassıören Mahallesi genelinde çeşitli sokaklar
İstanbul Bakırköy
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 08.00 - 15.00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Sakızağacı Mahallesi, Kennedy Sokak
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Cevizlik Mahallesi, Allale, Beyaz Zambak, Huban, Kartopu, Mor Sümbül, Muhasebeci, Niyazi Bey, Reyhan, İmren, İstanbul Sokakları
Kartaltepe Mahallesi, Yeni Cadde Sokak
Sakızağacı Mahallesi, Asmalı Sakız, Berrin Çini, Küçük Yalı, Muharrir Ahmet Rasim, Rüya, İskele, İstanbul, Şinasi Gürünlü Sokakları
Yenimahalle Mahallesi, 10 Temmuz, Huban, Muhtar Tahsin, Reyhan Sokakları
Yeşilköy Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Sokak
Zeytinlik Mahallesi, Fahri Korutürk Sokak
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Osmaniye Mahallesi, Adalet, Aralıkbaşı, Bildik, Cami, Cemiyet, Evlek, Fıldamı, Pulluk, Çörekotu, Ümraniye Sokakları
Yenimahalle Mahallesi, 10 Temmuz Sokak
İstanbul Başakşehir
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 10.00 - 18.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Başakşehir Mahallesi, Kutlu, Mimar Kemalettin, Şehzade Sokakları
Merkez - Başakşehir Mahallesi, Anafartalar, Atilla Altıkat Sokakları
Merkez - Başakşehir Mahallesi, Duru, Mimar Kemalettin, Necati Coşan, Sarıçam Sokakları
İstanbul Bayrampaşa
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 09.00 - 14.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Kartaltepe Mahallesi, 30., 67., 68., 69., Acar, Bilgehan, Cem, Elektrik, Fide, Geyik, Gözde, Kaya, Mehmet Akif Ersoy, Meral, Salih oğlu, Çukurova, Ürgüplü, İlim Sokakları
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 09.00 - 14.00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Cevatpaşa Mahallesi, 100. Yıl, Adem Yavuz, Derya, Gökhan, Güvercin, Kemaliye, Komiser Reşat Dayı, Millet, Utku, Yurt, Çalışkan Sokakları
Yıldırım Mahallesi, Kızılırmak, Uludağ Sokakları
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 10.00 - 14.30
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Kartaltepe Mahallesi, 63., 64., 65., 66., 67., Avasköy Yolu, Belen, Bilgehan, Yunus Sokakları
Yıldırım Mahallesi, Bir, Eski Edirne Asfaltı, Kemal Paşa, Nazar, Şair Akif, Şehit Kamil Balkan Sokakları
İstanbul Çatalca
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Kaleiçi Mahallesi, Gökçeali, Nadir Ağacı, Yeltepe Çıkmazı Sokakları
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Kaleiçi Mahallesi, Tolunay Sokak
İnceğiz Mahallesi, Acısu Çıkmazı, Alacalı, Arif Nihat Asya, Aynur, Açıkalın Çıkmazı, Birgül, Can, Gazibaba, Gelincik, Gülağacı, Hamamönü, Hanice, Mehmetefendi, Mehpâre Çıkmazı, Melek Çıkmazı, Melike, Memduh, Numan Çıkmazı, Sultan Çeşme, Sümer, Yüksel, Zarif, Özyuva Sokakları
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 09.00 - 16.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Gökçeali Mahallesi, Asma, Eren, Gezgin Çıkmazı, Gezici Çıkmazı, Gökduman, Göçmen Çıkmazı, Mehmet Akif Ersoy Sokakları
İstanbul Silivri
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Akören Mahallesi, Aliman, Bağlarbaşı, Emir Külal, Hanice, Herkül, Karaman, Kıvırcık, Korucu, Sağlık, Sultan Çeşme Sokakları
İstanbul Sarıyer
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 09.00 - 18.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Reşitpaşa Mahallesi genelinde
Darüşşafaka Mahallesi genelinde
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 09.00 - 16.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Reşitpaşa Mahallesi, Cengiz Topel, Girneli, Has Bahçe, Hava Pilot Cengiz Topel Çıkmazı, Kocatepe, Kumoğlu, Muhtarlar, Posta Yolu, Reşitpaşa Cami, İsmail Özgen Sokakları
Tarih: 12 Kasım 2025
Saat: 09.00 - 18.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez - Reşitpaşa Mahallesi, Katar Sokak