BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 12 Kasım Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Tuğba Güner
10:4012/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Kasım Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. 12 Kasım Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım Çarşamba günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da bugün 12 Kasım Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:


İstanbul Arnavutköy


Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 08.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Yassıören Mahallesi, Hadımköy Sokak

Merkez - Yassıören Mahallesi, Balkırı Sokak

Yassıören Mahallesi genelinde çeşitli sokaklar


İstanbul Bakırköy


Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 08.00 - 15.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Sakızağacı Mahallesi, Kennedy Sokak

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Cevizlik Mahallesi, Allale, Beyaz Zambak, Huban, Kartopu, Mor Sümbül, Muhasebeci, Niyazi Bey, Reyhan, İmren, İstanbul Sokakları

Kartaltepe Mahallesi, Yeni Cadde Sokak

Sakızağacı Mahallesi, Asmalı Sakız, Berrin Çini, Küçük Yalı, Muharrir Ahmet Rasim, Rüya, İskele, İstanbul, Şinasi Gürünlü Sokakları

Yenimahalle Mahallesi, 10 Temmuz, Huban, Muhtar Tahsin, Reyhan Sokakları

Yeşilköy Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Sokak

Zeytinlik Mahallesi, Fahri Korutürk Sokak

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Osmaniye Mahallesi, Adalet, Aralıkbaşı, Bildik, Cami, Cemiyet, Evlek, Fıldamı, Pulluk, Çörekotu, Ümraniye Sokakları

Yenimahalle Mahallesi, 10 Temmuz Sokak


İstanbul Başakşehir


Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 10.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Başakşehir Mahallesi, Kutlu, Mimar Kemalettin, Şehzade Sokakları

Merkez - Başakşehir Mahallesi, Anafartalar, Atilla Altıkat Sokakları

Merkez - Başakşehir Mahallesi, Duru, Mimar Kemalettin, Necati Coşan, Sarıçam Sokakları


İstanbul Bayrampaşa


Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 14.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kartaltepe Mahallesi, 30., 67., 68., 69., Acar, Bilgehan, Cem, Elektrik, Fide, Geyik, Gözde, Kaya, Mehmet Akif Ersoy, Meral, Salih oğlu, Çukurova, Ürgüplü, İlim Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 14.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Cevatpaşa Mahallesi, 100. Yıl, Adem Yavuz, Derya, Gökhan, Güvercin, Kemaliye, Komiser Reşat Dayı, Millet, Utku, Yurt, Çalışkan Sokakları

Yıldırım Mahallesi, Kızılırmak, Uludağ Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 10.00 - 14.30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kartaltepe Mahallesi, 63., 64., 65., 66., 67., Avasköy Yolu, Belen, Bilgehan, Yunus Sokakları

Yıldırım Mahallesi, Bir, Eski Edirne Asfaltı, Kemal Paşa, Nazar, Şair Akif, Şehit Kamil Balkan Sokakları

İstanbul Çatalca

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kaleiçi Mahallesi, Gökçeali, Nadir Ağacı, Yeltepe Çıkmazı Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kaleiçi Mahallesi, Tolunay Sokak

İnceğiz Mahallesi, Acısu Çıkmazı, Alacalı, Arif Nihat Asya, Aynur, Açıkalın Çıkmazı, Birgül, Can, Gazibaba, Gelincik, Gülağacı, Hamamönü, Hanice, Mehmetefendi, Mehpâre Çıkmazı, Melek Çıkmazı, Melike, Memduh, Numan Çıkmazı, Sultan Çeşme, Sümer, Yüksel, Zarif, Özyuva Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Gökçeali Mahallesi, Asma, Eren, Gezgin Çıkmazı, Gezici Çıkmazı, Gökduman, Göçmen Çıkmazı, Mehmet Akif Ersoy Sokakları


İstanbul Silivri


Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Akören Mahallesi, Aliman, Bağlarbaşı, Emir Külal, Hanice, Herkül, Karaman, Kıvırcık, Korucu, Sağlık, Sultan Çeşme Sokakları


İstanbul Sarıyer


Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Reşitpaşa Mahallesi genelinde

Darüşşafaka Mahallesi genelinde

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Reşitpaşa Mahallesi, Cengiz Topel, Girneli, Has Bahçe, Hava Pilot Cengiz Topel Çıkmazı, Kocatepe, Kumoğlu, Muhtarlar, Posta Yolu, Reşitpaşa Cami, İsmail Özgen Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Reşitpaşa Mahallesi, Katar Sokak


BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

