Emekli bayram ikramiyesinin 2025 yılı tutarı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, emekli ikramiyesi artışının Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelmeyeceğini belirtti. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL olarak ödenen ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağı henüz netleşmezken, olası artış senaryoları değerlendirme aşamasında. Ramazan Bayramı öncesi yeni tutarın açıklanması bekleniyor.
Emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi için 2025 tutarı ve ödeme takvimi merak konusu. Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı ve miktarının ne kadar olacağı soruları gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ikramiye artışının Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınmayacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YARIN AÇIKLANIR MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soruya, "Emekli zammı, EKK’da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" yanıtını verdi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
Burada sadece emeklilerimize bayram ikramiyesi ödenmemektedir. Ayrıca emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödendiğini belirtmek isterim.
Bayram ikramiyesine bir iyileştirme olursa bunun ne kadar olacağı ile ilgili soruya gelince muhtemelen 3 bin 500 TL veya 4 bin TL seviyesine getirileceğini tahmin ediyorum.
GEÇEN YIL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADARDI?
2024 Yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli bayram ikramiyesi 3 Bin TL'ydi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?
Geçen yıldaki bayram ikramiye ödemelerindeki tarihlere bakıldığında;
Ramazan Bayramı ikramiyesi 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında yatabilir.
Kurban Bayramı ikramiyesi ise 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında yatabilir.