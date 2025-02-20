EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Burada sadece emeklilerimize bayram ikramiyesi ödenmemektedir. Ayrıca emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödendiğini belirtmek isterim.

Bayram ikramiyesine bir iyileştirme olursa bunun ne kadar olacağı ile ilgili soruya gelince muhtemelen 3 bin 500 TL veya 4 bin TL seviyesine getirileceğini tahmin ediyorum.