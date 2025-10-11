EMEKLİ GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI 2025: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

25 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TLpeşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.