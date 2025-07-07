Emekli memur maaş farkları ayın kaçında ödenecek? 14 günlük emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2025?

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR TEMMUZ 2025?

14 günlük maaş farkı, memurların Temmuz ayındaki zamlı maaşlarının yarısı kadar olacak. Örneğin, bir memurun aylık zammı maaşına göre hesaplandığında, bu miktarın 14 güne tekabül eden kısmı fark olarak ödenecek.

Fark ödemesi, memurların maaş katsayısına göre değişiklik gösterecek ve her memur için ayrı ayrı hesaplanacak. Ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklayacağı takvime göre Temmuz sonu veya Ağustos başında hesaplara yatırılacak.