Emekli memur maaş farkları ayın kaçında ödenecek? 14 günlük emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2025?

Temmuz 2025 dönemine ilişkin maaş zammı oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 15,57 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 16,67 oranında zam alacağı duyuruldu. Memurların 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı ödemesi için ise geri sayım başladı.
Zam oranı netleşti, şimdi sıra fark ödemelerinde! 2025 Temmuz ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 16,67 oranında zam alacak. Maaş ödemelerini her ayın 15’inde alan memurlar için 1-14 Temmuz dönemini kapsayan fark ödemeleri ayrı olarak yatırılacak. Memurlar, "14 günlük maaş farkı ne zaman ve ne kadar yatırılacak?" sorusuna yanıt arıyor.
2025 Temmuz ayı maaş zamları, memur ve emekliler için merakla bekleniyordu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranları ve ödeme takvimleri netlik kazandı.
14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESAPLAMA 2025
Memurlar, maaşlarını her ayın 15’inden 15’ine aldıkları için Temmuz ayındaki zam oranı, ayın ilk 14 günü için fark ödemesi olarak hesaplanacak. Bu fark, Temmuz zammının yarısı oranında belirlenerek memurların hesaplarına yatırılacak.
Hesaplama, memurun mevcut maaşına yüzde 15,57’lik zam oranının yarısı uygulanarak yapılacak. Belirlenecek takvim doğrultusunda, bu fark ödemelerinin Temmuz ayının son haftaları veya Ağustos ayında yatırılması öngörülüyor.
14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR TEMMUZ 2025?
14 günlük maaş farkı, memurların Temmuz ayındaki zamlı maaşlarının yarısı kadar olacak. Örneğin, bir memurun aylık zammı maaşına göre hesaplandığında, bu miktarın 14 güne tekabül eden kısmı fark olarak ödenecek.
Fark ödemesi, memurların maaş katsayısına göre değişiklik gösterecek ve her memur için ayrı ayrı hesaplanacak. Ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklayacağı takvime göre Temmuz sonu veya Ağustos başında hesaplara yatırılacak.
14 GÜNLÜK MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
14 günlük maaş farkları için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrı bir ödeme takvimi belirlenecek. Planlanacak takvime göre, ödemelerin Temmuz ayının son haftaları veya Ağustos ayı başında gerçekleşmesi bekleniyor.
Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz’dan itibaren almaya başlayacak, ancak 14 günlük fark ödemeleri bu takvime göre ayrıca yatırılacak. Ödemeler, merkezi bordro sistemi üzerinden işlenerek memurların hesaplarına aktarılacak.
MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı verilerine göre, altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. Bu doğrultuda, memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16,67 zam oranı belirlendi.
Zam oranları, memur maaş katsayısına endeksli sosyal ödemeleri de etkiledi. 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylıkları, aile ve çocuk yardımı, dul ve yetim aylıkları ile toplu sözleşme ikramiyesi gibi ödemeler de bu zamdan doğrudan yararlanacak.